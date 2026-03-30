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健康
出版：2026-Mar-30 15:30
更新：2026-Mar-30 15:30

蛋白粉｜美測試揭部分健身蛋白粉含鉛量超標 慢性累積可導致心血管病甚至癌症

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蛋白粉｜美測試揭部分健身蛋白粉含鉛量超標 慢性累積可導致心血管病甚至癌症

蛋白粉｜美測試揭部分健身蛋白粉含鉛量超標 慢性累積可導致心血管病甚至癌症

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健身愛好者為了增肌減脂，除了注意飲食外，平時也會飲蛋白粉快速增加蛋白質攝取量，不過美國《消費者報告》去年一項測試就發現，許多人為了健身或代餐而每天飲用蛋白質補充劑，普遍存在重金屬污染問題，尤其是植物性蛋白質產品。

蛋白粉｜七成單次食用量超標

據《消費者報告》，測試的23款產品中，有16(70%)的單次食用量的鉛含量超過了專家認為的每日安全攝取上限(0.5微克)。而植物性蛋白質產品的鉛含量是乳清蛋白(Whey)9倍，他們認為，主要因植物性蛋白質的成分如豌豆、大米等，容易從受污染的土壤中吸收重金屬。

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蛋白粉｜哪些產品要避免？

鉛含量最高的產品(建議避免)

  • Naked Nutrition Vegan Mass Gainer(雲呢拿味)：單份含鉛量高達7.7微克

  • Huel Black Edition (雲呢拿味)：單份含鉛量達6.3微克

應限制使用的產品(建議每周不超過一次)

  • Garden of Life Sport Organic Plant-Based Protein (朱古力味)

  • Momentous 100% Plant Protein (雲呢拿味)

  • Orgain Organic Protein (朱古力軟糖味)

相對上安全的產品

大部分乳清蛋白產品：Optimum Nutrition Gold Standard 100% WheyBody Fortress Super Advanced Whey Protein

蛋白粉｜美測試揭部分健身蛋白粉含鉛量超標 慢性累積可導致心血管病甚至癌症

健身愛好者為了增肌減脂，除了注意飲食外，平時也會飲蛋白粉快速增加蛋白質攝取量。

蛋白粉｜人體吸收太多重金屬會有甚麼後果？

一旦鉛、鎘和砷等重金屬在人體內長期累積，可能會損害大腦與腎臟，也會增加心血管問題及患癌的風險。尤其是對於孕婦和兒童，就算是微量的鉛也可能影響神經發育。

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