清醒社交盛行｜Gen Z 改飲低酒精與無酒精飲品 戒酒可提升性慾？

近年吹起健康風潮，不少Gen Z及Alpha追求清醒社交(Sober Curious)，開始以低酒精飲品取代列酒或傳統酒精，避免宿醉與熱量負擔，旨在享受微醺狀態。也有酒吧開始提供加入適應原(Adaptogen)或促智藥(Nootropics) 的功能性社交飲品，不但在當下可放鬆，亦有助睡眠，不會因飲酒而影響隔日狀態。
清醒社交｜甚麼是低酒精飲品及功能性社交飲品？
低酒精飲品包括低酒精手工啤酒、微量氣酒及植物萃取烈酒等，這類飲品的酒精含量一般在0.5%至1.2%之間，比一般的紅白酒甚至啤酒也更加低。
功能性社交飲品即指在一些無酒精或低酒精飲品中加入了適應原或促智藥，適應原通常是天然植物或菌類，包括南非醉茄、靈芝、紅景天等，可調節身體的皮質醇，是常見的營養補充品成分；促智藥包括L-茶胺酸、猴頭菇及假馬齒莧等，主要用作強化神經，令大腦保持清醒，令人可在放鬆的同時也展示出智慧。
清醒社交｜不飲傳統酒精的好處
1. 提升性慾
當身體受大量酒精影響時會變得麻木，也會降低親密接觸帶來的快感，戒酒後性慾更會有所提升，改善性生活。
2. 降低內臟脂肪
酒精性脂肪肝是由喝酒引起的肝病，即肝臟細胞內積聚過多脂肪，長遠會增加惡化成肝纖維化及肝硬化的風險。
3. 改善睡眠
酒精看似可以助眠，但會干擾睡眠周期，讓人處於淺眠狀態。雖然戒酒初期或會出現失眠情況，但長遠睡眠結構會恢復正常，讓你醒來後感覺神清氣爽，戒酒一個月後更會明顯感覺到注意力與記憶力同步提升。
4. 體重控制
酒精其實是一種非常高熱量的飲品，不但含有大量糖分，亦無營養可言。戒酒不但可減少熱量攝取，也可改善胰島素阻抗，避免糖尿病及加快身體代謝。