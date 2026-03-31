清醒社交盛行｜Gen Z 改飲低酒精與無酒精飲品 戒酒可提升性慾？

近年吹起健康風潮，不少Gen Z及Alpha追求清醒社交(Sober Curious)，開始以低酒精飲品取代列酒或傳統酒精，避免宿醉與熱量負擔，旨在享受微醺狀態。也有酒吧開始提供加入適應原(Adaptogen)或促智藥(Nootropics) 的功能性社交飲品，不但在當下可放鬆，亦有助睡眠，不會因飲酒而影響隔日狀態。

清醒社交｜甚麼是低酒精飲品及功能性社交飲品？

低酒精飲品包括低酒精手工啤酒、微量氣酒及植物萃取烈酒等，這類飲品的酒精含量一般在0.5%至1.2%之間，比一般的紅白酒甚至啤酒也更加低。

功能性社交飲品即指在一些無酒精或低酒精飲品中加入了適應原或促智藥，適應原通常是天然植物或菌類，包括南非醉茄、靈芝、紅景天等，可調節身體的皮質醇，是常見的營養補充品成分；促智藥包括L-茶胺酸、猴頭菇及假馬齒莧等，主要用作強化神經，令大腦保持清醒，令人可在放鬆的同時也展示出智慧。