更年期｜更年期心血管疾病增至3倍 牙痛/下巴痛/肩膀痛恐是症狀！醫生教預防3招更年期健康威脅

女性步入更年期後，體內雌激素快速下降，不僅帶來生理變化，也潛藏重要健康警訊。臺北市立萬芳醫院醫生指出，停經後女性罹患心血管疾病與骨質疏鬆的風險明顯上升，其中心血管疾病風險可增加2至3倍，而骨質流失在停經後前5至7年最為明顯。由於初期多無症狀，不少人直到心肌梗塞或骨折發生才察覺，進而影響生活品質與行動能力。

雌激素下降影響血脂與脂肪分布 心血管風險升高 心血管健康方面，臺北市立萬芳醫院心臟內科王婕瑜醫生指出，更年期後雌激素減少，體脂分布由「梨型」轉為「蘋果型」，脂肪易囤積於腹部與內臟，形成外瘦內胖體型。同時高密度脂蛋白膽固醇下降、低密度脂蛋白膽固醇上升，加上血管彈性變差與三高風險增加，使停經後女性心血管疾病風險提升2至3倍，且多發生於55歲之後。

女性心梗症狀不典型 易延誤就醫時機 王婕瑜醫生提醒，女性心肌梗塞表現常不同於男性，部分長者不一定出現典型胸痛，反而以「下巴痛、肩膀痛、噁心嘔吐」等非典型症狀呈現，加上女性較易忽略不適，常延誤就醫。對於網路流傳「牙痛等於心肌梗塞」，他說明，心臟問題確實可能放射至下巴，但仍應先排除牙科問題；若屬三高族群且出現不明原因放射痛，才需提高警覺。

停經後骨質快速流失 骨折恐影響存活率 骨骼健康同樣面臨挑戰，骨科部陳昱斌醫生指出，停經後5至7年為骨質流失最快階段，骨密度可能下降約一成。由於骨質疏鬆多無症狀，臨床上常在跌倒骨折後才被發現。研究顯示，一旦發生髖部骨折，一年內死亡率可達11%至12%，且僅少數患者能恢復原有活動能力，對生活影響甚鉅。

阻力訓練與定期檢查 預防心骨雙重風險 面對更年期帶來的心血管與骨骼雙重威脅，醫生建議將阻力訓練納入日常，如皮拉提斯、彈力帶或重量訓練，有助提升肌肉量與基礎代謝，兼顧骨骼與預防肌少症。王婕瑜醫生呼籲，55歲以上女性落實血壓量測「722」原則，並定期進行心臟檢查；陳昱斌醫生則提醒高風險族群，每2至3年接受骨質密度檢測。女性在照顧家庭之餘，也應留意身體細微變化，及早因應，才能維持更年期後的健康生活品質。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】