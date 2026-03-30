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健康
出版：2026-Mar-30 16:14
更新：2026-Mar-30 16:14

肺癌背痛位置丨背痛是肺癌的前兆嗎？教你分辨肌肉痛與肺癌病徵！

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肺癌背痛
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在香港這個節奏急促的城市，不少上班族都有腰酸背痛的毛病。大部分人通常會將其歸咎於坐姿不良或肌肉勞損，貼塊鎮痛貼或按摩一下便算。然而，你是否想過，持續且無法紓緩的背痛，有可能是肺癌的前兆？

根據臨床醫學數據，約有四分之一的肺癌患者在確診時或病情發展期間，會經歷不同程度的背部疼痛。究竟肺癌背痛位置在哪裡？它與普通的肌肉痛有何分別？本文將為你深入剖析，並全面探討肺癌的相關資訊，助你及早識別健康警號。

肺癌背痛位置在哪裡？為何肺癌會引起背痛？

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要釐清背痛是否與肺部有關，首先要了解人體的解剖結構。人體的肺部位於胸腔之內，向下延伸至大約第12根肋骨的位置。因此，肺癌背痛位置通常集中在中上背部（即肩胛骨周圍至胸椎一帶），而甚少直接出現在下腰部。

肺癌引發背痛的3大主因

從病理學角度來看，肺癌導致背痛主要可歸咎於以下三種機制：

  1. 腫瘤壓迫神經與周邊組織：當肺部腫瘤逐漸長大，可能會壓迫到胸腔後方的神經根或胸膜（包圍肺部的薄膜）。特別是一種生長在肺部頂端的「肺尖腫瘤（Pancoast Tumor）」，極易侵犯臂叢神經，導致患者出現嚴重的肩背痛，甚至痛楚會放射至手臂和手指。

  2. 癌細胞骨轉移（轉移性疼痛）：當肺癌進入中晚期，癌細胞很容易透過血液或淋巴系統轉移至脊椎骨或肋骨。這種骨轉移會破壞骨骼結構，引發強烈、深層且持續的刺痛或劇痛。

  3. 脊髓受壓迫：若轉移至脊椎的腫瘤體積過大，可能會壓迫脊髓神經。這屬於醫療急症，除了劇烈背痛外，還可能伴隨四肢無力、麻木，甚至大小便失禁。

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1分鐘自測：肺癌背痛與一般肌肉勞損的分別

許多患者初期常把肺癌引起的背痛誤認為普通勞損，因而延誤就醫。為幫助大家更清晰地分辨，我們整理了以下5大關鍵對比指標：

  • 1. 疼痛的主要位置

    • 一般肌肉勞損： 多見於下背部（腰部）、頸部及肩部肌肉群。

    • 潛在的肺癌背痛： 多位於中上背部、肩胛骨深處或胸椎一帶。

  • 2. 發作與加劇的時間點

    • 一般肌肉勞損： 通常在活動、搬運重物或長時間維持同一姿勢後加劇。

    • 潛在的肺癌背痛： 在靜止休息時（特別是夜間躺平睡眠時）痛楚反而更為明顯。

  • 3. 疼痛的性質與感覺

    • 一般肌肉勞損： 多表現為痠痛、牽扯痛或肌肉僵硬感。

    • 潛在的肺癌背痛： 屬於深層的刺痛、灼熱痛，或是帶有放射性（延伸至手臂）的神經痛。

  • 4. 呼吸對痛楚的影響

    • 一般肌肉勞損： 痛楚甚少受呼吸節奏或深淺影響。

    • 潛在的肺癌背痛： 當進行深呼吸、咳嗽或大笑時，胸腔壓力改變會令痛楚顯著加劇。

  • 5. 對藥物及紓緩方法的反應

    • 一般肌肉勞損： 經過適當休息、熱敷或服用一般非處方止痛藥後，痛楚會有明顯改善。

    • 潛在的肺癌背痛： 使用一般止痛藥、按摩或物理治療均無法有效紓緩。

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警惕！不可忽視的肺癌的前兆與肺癌初期症狀

值得注意的是，肺癌在非常早期的階段，往往沒有任何明顯的不適。由於肺部內部缺乏痛覺神經，腫瘤通常要生長到觸及胸膜或壓迫周邊氣管時，才會顯露端倪。

除了背痛之外，我們絕不能忽視以下常見的肺癌初期症狀與肺癌病徵：

  • 持續性咳嗽： 這是最常見的肺癌病徵。若久咳不癒超過三週，甚至咳嗽的聲音與頻率發生改變，需特別警惕。

  • 痰中帶血或咳血： 腫瘤引發的氣道出血，是絕對不能忽視的紅色警號。

  • 不明原因的氣喘與胸口痛： 腫瘤阻塞氣管或引起肋膜積水時，會導致呼吸急促；胸痛則可能因腫瘤侵犯胸壁所致。

  • 聲音沙啞： 若腫瘤壓迫到控制聲帶的喉返神經，會導致聲音無故變得沙啞。

  • 體重無故急降與極度疲倦： 癌細胞會過度消耗身體機能，導致患者在沒有節食的情況下體重顯著下降。

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懷疑患病怎麼辦？一文看清肺癌檢查與肺癌治療新趨勢

面對疑似症狀，切勿諱疾忌醫。現代醫學進步，精準的診斷與多元化的治療手段為患者帶來了極大的希望。

1. 準確找出元兇的肺癌檢查

若醫生懷疑患者有患上肺癌的風險，通常會安排以下一項或多項肺癌檢查：

  • 低劑量胸腔電腦掃描 (LDCT)： 這是目前公認最有效篩查早期肺癌的工具，能發現X光無法察覺的微小結節，輻射量較傳統CT低。

  • 正電子及電腦雙融掃描 (PET-CT)： 用於評估癌細胞的活躍程度，並準確判斷腫瘤有否轉移至骨骼（引發背痛的元兇）或其他器官。

  • 支氣管鏡檢查與活組織切片 (Biopsy)： 透過抽取疑似腫瘤的組織進行化驗，是確診肺癌的「黃金標準」。

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2. 把握黃金期：肺癌治療與肺癌存活率

確診肺癌並不等於宣判死刑。整體的肺癌存活率與確診時的期數息息相關。若能在早期（第一或第二期）發現並進行手術切除，五年存活率可高達70%至90%以上。

即使到了中晚期，現今的肺癌治療也已邁入精準醫學時代：

  • 標靶治療 (Targeted Therapy)： 針對帶有特定基因突變（如EGFR、ALK等）的肺癌細胞進行精準打擊，副作用較傳統化療低，是現時本港許多非吸煙肺腺癌患者的首選治療方案。

  • 免疫治療 (Immunotherapy)： 透過激活患者自身的免疫系統來辨識並攻擊癌細胞，為晚期肺癌患者帶來了長期存活的新曙光。

  • 舒緩性放射治療： 若背痛是由骨轉移引起，針對骨骼病灶的局部電療能極大地減輕痛楚，改善生活質素。

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總結：背痛遲遲未癒？及早求醫是關鍵

背痛雖然十之八九是良性的肌肉關節問題，但當它出現在異常的肺癌背痛位置，並伴隨夜間痛楚加劇或持續咳嗽等症狀時，這極可能是身體發出的緊急求救訊號。

肺癌常見問題

肺癌背痛是什麼感覺？

許多患者初期常把肺癌引起的背痛誤認為普通勞損，因而延誤就醫。潛在的肺癌背痛： 多位於中上背部、肩胛骨深處或胸椎一帶；在靜止休息時（特別是夜間躺平睡眠時）痛楚反而更為明顯；屬於深層的刺痛、灼熱痛，或是帶有放射性（延伸至手臂）的神經痛；當進行深呼吸、咳嗽或大笑時，胸腔壓力改變會令痛楚顯著加劇；使用一般止痛藥、按摩或物理治療均無法有效紓緩。

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為什麼會上背痛？

肺癌導致背痛主要可歸咎於以下三種機制：

腫瘤壓迫神經與周邊組織：當肺部腫瘤逐漸長大，可能會壓迫到胸腔後方的神經根或胸膜（包圍肺部的薄膜）。特別是一種生長在肺部頂端的「肺尖腫瘤（Pancoast Tumor）」，極易侵犯臂叢神經，導致患者出現嚴重的肩背痛，甚至痛楚會放射至手臂和手指。

癌細胞骨轉移（轉移性疼痛）：當肺癌進入中晚期，癌細胞很容易透過血液或淋巴系統轉移至脊椎骨或肋骨。這種骨轉移會破壞骨骼結構，引發強烈、深層且持續的刺痛或劇痛。

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脊髓受壓迫：若轉移至脊椎的腫瘤體積過大，可能會壓迫脊髓神經。這屬於醫療急症，除了劇烈背痛外，還可能伴隨四肢無力、麻木，甚至大小便失禁。


撰文：CKSEO

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