肺癌背痛位置丨背痛是肺癌的前兆嗎？教你分辨肌肉痛與肺癌病徵！

在香港這個節奏急促的城市，不少上班族都有腰酸背痛的毛病。大部分人通常會將其歸咎於坐姿不良或肌肉勞損，貼塊鎮痛貼或按摩一下便算。然而，你是否想過，持續且無法紓緩的背痛，有可能是肺癌的前兆？

根據臨床醫學數據，約有四分之一的肺癌患者在確診時或病情發展期間，會經歷不同程度的背部疼痛。究竟肺癌背痛位置在哪裡？它與普通的肌肉痛有何分別？本文將為你深入剖析，並全面探討肺癌的相關資訊，助你及早識別健康警號。