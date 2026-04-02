減肥｜瘦得快＝病得快？短時間快速瘦身免疫力急降 營養師揭每周體重不可降多於1個數字

減肥的人總是希望會趕快見效，但太快見效卻會對身體造成影響。有營養師指出，如果減肥減得太快，有可能會令生病機會增加，當短時間內快速地瘦身，會令免疫力急降，增加感染風險。營養師指出，每星期的體重不可以下降多於1個數字，否則就會影響健康。

減肥｜瘦得快＝病得快？ 營養師老辜在其facebook專頁上分享指，許多人為了速成瘦身，在短期內大幅減少熱量或大量增加運動，不過，這個做法對免疫系統壓力很大，容易讓人感染疾病。他解釋指，一旦身體突然缺能或脫水，腎上腺會大量釋放皮質醇等壓力荷爾蒙，進而抑制淋巴與T細胞的作用，也削弱自然殺手(NK)細胞的殺菌功能。嗜中性白血球雖然可能變多，但其吞噬和殺菌效率會下降，整體抵抗力因而減弱。

同時，唾液中的IgA濃度會降低，代表黏膜第一道防線受損，容易罹患感冒或其他上呼吸道感染。同時，體內會出現低度慢性發炎，血中TNF-α、IL-6等發炎分子上升，造成免疫失衡並增加氧化壓力，恢復速度也變慢。

減肥｜營養師揭每周體重不可降多於1個數字 營養師老辜表示，有研究指出，短期內若體重下降超過約5%，免疫受損最明顯，感染風險顯著增加。為了降低生病機率，建議採取緩慢減重策略，體重每週下降不宜超過約1%。每日熱量攝取可參考至少 30 kcal/kg。

而且，在減重期間，為了避免走上極端節食的路，他建議： 確保足夠熱量與蛋白質(建議 1.2–1.7 g/kg)

補足適量碳水(約 5–7 g/kg)

補足充足水分

補足必要的維他命與抗氧化物質。如Omega-3、維他命D、維他命C、維他命E、鋅和硒等微量營養素。 減肥｜壓力大工作忙碌都會易感染 根據2026 年的一篇系統性回顧顯示，格鬥選手常在賽前3至5天快速減 3–6% 體重。雖能短期達成體重目標，但對免疫系統造成極大壓力，感染風險因此上升。除了運動員外，平時因壓力或工作忙碌而短時間掉很多體重的人也會面臨同樣問題。當吃得不夠、營養不足時，免疫功能會下滑，容易生病且恢復變慢。慢慢調整、均衡飲食才是既安全又健康的減重方法。