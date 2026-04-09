更年期症狀｜48歲女半夜燥熱致長期失眠 醫生教4招更年期非藥物緩解方案

更年期屬生命中一個自然的現象，但所帶來的徵狀影響又是否避無可避？有醫生分享一宗案例指出，一名48歲女子常常在半夜間感到潮熱，導致難以入眠，對生活質素造成影響。醫生指出，有4大方法可以不用藥物，也有助緩解這種情況。

更年期症狀｜48歲女半夜燥熱致長期失眠

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，該名女子經歷著嚴重的熱潮紅，因為半夜突如其來的燥熱，而導致長期失眠、焦慮；另外亦有一位是乳癌術後的戰友，因手術切除卵巢導致「人工停經」，熱浪來得比一般人更猛烈、更難受。雖然背景不同，但兩位患者的痛苦是相似的。

更年期症狀｜ 熱潮紅出現的3大原因

劉醫生解釋指，更年期所出現的熱潮紅與天氣熱無關，問題是大腦裡的下視丘(體溫調節中樞)所致：