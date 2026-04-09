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健康
出版：2026-Apr-09 09:00
更新：2026-Apr-09 09:00

更年期症狀｜48歲女半夜燥熱致長期失眠 醫生教4招更年期非藥物緩解方案

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更年期症狀｜48歲女半夜燥熱致長期失眠 醫生教4招更年期非藥物緩解方案

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更年期屬生命中一個自然的現象，但所帶來的徵狀影響又是否避無可避？有醫生分享一宗案例指出，一名48歲女子常常在半夜間感到潮熱，導致難以入眠，對生活質素造成影響。醫生指出，有4大方法可以不用藥物，也有助緩解這種情況。

更年期症狀｜48歲女半夜燥熱致長期失眠

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，該名女子經歷著嚴重的熱潮紅，因為半夜突如其來的燥熱，而導致長期失眠、焦慮；另外亦有一位是乳癌術後的戰友，因手術切除卵巢導致「人工停經」，熱浪來得比一般人更猛烈、更難受。雖然背景不同，但兩位患者的痛苦是相似的。

更年期症狀｜ 熱潮紅出現的3大原因

劉醫生解釋指，更年期所出現的熱潮紅與天氣熱無關，問題是大腦裡的下視丘(體溫調節中樞)所致：

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  1. 雌激素劇降：下視丘會因為體內雌激素濃度下降而變得異常敏感。

  2. 誤報過熱：當環境溫度出現只有微小變化，大腦也會誤判身體「過熱」，下令血管擴張、大量流汗來散熱。

  3. 乳癌戰友的特殊挑戰：因醫療誘導而停經的患者，身體沒有緩衝期，神經系統的反應通常比自然停經者更為劇烈。

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更年期症狀｜ 醫生教4招非藥物緩解方案

除了傳統藥物，我們可以透過生活型態與營養補充，重新奪回身體的掌控權。包括：

1. 生活型態與環境管理

  • 洋葱式穿法：衣服材質可選擇透氣天然纖維如純棉、真絲等。

  • 物理降溫：日常應隨身攜帶小風扇；睡覺時可使用涼感墊。

  • 壓力管理：正念冥想或深層腹式呼吸能穩定自律神經，縮短熱潮紅發作的時間。

2. 精準運動策略

  • 重訓：每周2到3次的阻力訓練，有助增加肌肉量能改善代謝穩定度，進而減輕血管舒縮症狀。

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  • 瑜伽：壓力荷爾蒙可以透過溫和的瑜伽降低，以減少誘發熱潮紅的心理因子。

  • 避開高強度晚間運動：劇烈運動不在睡前3小時進行，防止體溫過高干擾睡眠。

    • 3. 飲食禁忌與調整

    • 避開「觸發因子」：辛辣食物、熱飲、咖啡因與酒精，都是常見的熱潮紅導火線。

    • 增加水分攝取：熱潮紅所致的熱潮紅，應補充流失的水分，以維持體溫恆定。

    4. 關鍵營養素補充

    對於乳癌戰友，建議避開荷爾蒙成分，改用以下安全的營養素：

    • 維他命E：建議量約400至800 IU。維他命E有助緩解皮膚燥熱與神經不適有實質幫助。

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  • 鎂：每日補充300至400 mg。鎂能放鬆神經與血管，有助提升睡眠品質。

  • Omega-3脂肪酸：魚油具抗發炎特性，有助於穩定神經傳導物質。

  • 大豆異黃酮：一般女性可適量攝取補充劑，但乳癌戰友建議從天然豆製品(如豆漿、豆腐)攝取即可。

    • 劉醫生表示，更年期是生理規律，不是妳必須默默忍受的懲罰，透過科學的營養管理與生活調整，這把火終會熄滅，找回一夜好眠。

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