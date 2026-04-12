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健康
出版：2026-Apr-12 09:00
更新：2026-Apr-12 09:00

免疫力｜春天到易反覆感冒喉嚨痛？醫生教每周3習慣回復免疫健康

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Wayne 08

免疫力｜春天到易反覆感冒喉嚨痛？醫生教每周3習慣回復免疫健康

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免疫力｜春天到易反覆感冒喉嚨痛？

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，許多人春天便開始反覆感冒、喉嚨痛、過敏發作。大家通常把原因歸咎於「天氣忽冷忽熱」，但醫學研究發現，真正讓免疫系統節節敗退的，往往不是病毒本身，而是我們每天不經意間養成的習慣。

免疫力｜春天3習慣破壞免疫力

以下三個最常見的「慢性免疫破壞者」，可能正悄悄侵蝕你的健康，而你卻渾然不覺：

1. 睡眠不足

  • 春天日照時間變長，很多人不知不覺愈睡愈晚，但早上仍得準時起床。長期每天少睡一兩個小時，導致壓力荷爾蒙皮質醇(cortisol)濃度上升，同時免疫細胞的活性下降。研究指出，睡眠不足會減少體內細胞因子(cytokines)的生成——而這些蛋白質正是對抗病毒的重要武器。睡不夠等於直接削弱了前線防禦力。

2. 慢性壓力

  • 長期的工作壓力、經濟壓力、情緒壓力存在，皮質醇便持續維持在高水平。這種狀態會抑制免疫反應，讓身體對病毒與細菌的防禦力大減。

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3. 運動量突然下滑

  • 許多人在冬天活動量自然減少，直到春天卻沒有把運動習慣找回來。缺乏規律運動時，免疫細胞在血液中的循環效率會下降，心血管系統也變得較為遲鈍。

食物營養｜彩虹選食法提升免疫力 紅色(茄紅素)：番茄、紅甜椒、甜菜根、火龍果、蔓越莓等 白色(多酚類、有機硫化物)：大蒜、洋葱、蘑菇、香蕉、山藥等。 橘黃色(類胡蘿蔔素、類黃酮素、玉米黃素、葉黃素)：紅蘿蔔、黃甜椒、南瓜、玉米、柑橘類、木瓜等。 綠色(葉綠素、兒茶素)：綠色蔬菜、青椒、奇異果、芭樂、茶等。 黑紫色(花青素、檞皮素、白藜蘆醇)：海藻類、黑木耳、茄子、藍莓、葡萄等。

免疫力｜醫生教每周3習慣回復免疫健康

黃醫生指出，保健品或維生素只能輔助，真正影響免疫系統的，其實是三件簡單卻關鍵的事：規律睡眠、壓力管理、持續運動。他建議，具體可行的免疫健康模式如下：

  1. 每周進行2次中等強度的力量訓練

  2. 每周1次有氧運動

  3. 每天至少步行30分鐘

黃醫生強調，再搭配充足睡眠與均衡飲食，那真正決定你免疫力的，不是春天裡的病毒，而是你的生活節奏。

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