久坐易失智？研究：長者「動腦型」久坐 可能降低發病風險

瑞典一項研究發現，久坐未必有較高的失智症風險，中年到老年族群長時間進行腦力參與度較低的久坐行為，例如看電視，日後罹患失智症的風險較高，但若替換成動腦型的久坐行為，例如閱讀或辦公，失智症發病風險反而較低。這項研究已於2026年3月刊登在《美國預防醫學期刊》，研究團隊認為，研究結果有機會提供不同國家公共衛生指引與預防策略參考。

全球人口持續老化，失智症是全球高齡者重要的健康議題，有不少研究曾將長時間不中斷的久坐行為和心血管疾病、第二型糖尿病與抑鬱症風險連結在一起，其中也包括失智症，但多數成年人每天坐著的時間約9到10小時。對此，最新研究指出，看電視等放空型久坐行為，確實與抑鬱症風險上升有關，而閱讀與辦公等動腦型久坐行為則可能與較佳的大腦功能表現相關。