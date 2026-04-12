久坐易失智？研究：長者「動腦型」久坐 可能降低發病風險

瑞典一項研究發現，久坐未必有較高的失智症風險，中年到老年族群長時間進行腦力參與度較低的久坐行為，例如看電視，日後罹患失智症的風險較高，但若替換成動腦型的久坐行為，例如閱讀或辦公，失智症發病風險反而較低。這項研究已於2026年3月刊登在《美國預防醫學期刊》，研究團隊認為，研究結果有機會提供不同國家公共衛生指引與預防策略參考。
全球人口持續老化，失智症是全球高齡者重要的健康議題，有不少研究曾將長時間不中斷的久坐行為和心血管疾病、第二型糖尿病與抑鬱症風險連結在一起，其中也包括失智症，但多數成年人每天坐著的時間約9到10小時。對此，最新研究指出，看電視等放空型久坐行為，確實與抑鬱症風險上升有關，而閱讀與辦公等動腦型久坐行為則可能與較佳的大腦功能表現相關。
研究以失智為主軸 比較放空型與動腦型久坐差異
英國《News Medical》報道，這是聚焦失智症議題的研究之一，研究團隊成員之一為瑞典卡羅林斯卡學院(Karolinska Institutet)公共衛生學系(Department of Public Health Sciences)的博士馬茨霍爾格倫(Mats Hallgren)，並有澳洲迪肯大學(Deakin University)體育活動與營養研究所(IPAN)參與其中。
坐著時大腦怎麼用 可能影響未來認知功能
霍爾格倫博士指出，大眾在坐著時如何使用大腦，可能是影響未來認知功能的重要因素，即便所有久坐活動的身體能量消耗都偏低，但仍可能因大腦活動程度不同而有差異，甚至和失智症發病風險有關。
追蹤19年納入逾2萬人 以國家登記資料辨識失智個案
研究團隊分析一項瑞典縱貫研究資料，該縱貫研究納入3,600個城市與村落的2萬811名35到64歲成人，從1997年起到2016年共追蹤19年，統計受試者在此期間的久坐行為、身體活動量與其他與失智症相關的活動資料，並透過瑞典國家病人登記系統(NPR)與瑞典死因登記系統(DORS)，觀察研究期間新發生的失智症個案。
研究仍有侷限性 需更多對照試驗確認
研究團隊從中比較受試者把放空型的久坐時間，改成等量的動腦型久坐後，失智症風險是否改變，發現相較放空型的久坐，當受試者增加動腦型久坐的時間後，失智症風險呈下降趨勢。不過霍爾格倫博士指出，該項具前瞻性的縱貫研究雖可協助研究團隊推論久坐行為與失智症的關聯，但目前尚無法證明直接因果，仍需以其他對照試驗證實這類觀察性研究的結果。
久坐形態不盡相同 坐著也要動腦
這項研究已於2026年3月25日刊登在《美國預防醫學期刊》(American Journal of Preventive Medicine)，研究團隊期盼未來有機會提供不同國家公共衛生指引與預防策略參考。霍爾格倫博士指出，久坐行為是許多健康問題的普遍但可改變的風險因素，研究結果顯示不同的久坐行為，對健康的影響可能並非完全等同，包括失智症，而隨著年齡的增長，保持身體活動固然重要，但保持精神活躍也同樣重要，尤其是當坐著的時候，更需讓腦袋維持有在運轉的狀態。
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