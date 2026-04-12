發燒｜子女無故發冷發燒注意 持續不退恐患川崎病肺結核

多數發燒都是由感染引起，其並非一種疾病，而是一種由其他感染或疾病引起的症狀。一般而言，只要體溫高於38 ℃或100.4℉就已經屬於發燒，達39.5℃或103℉則屬高燒。如發燒持續不退，家長就要注意子女是否患上可能導致發燒的其他疾病。

上呼吸道感染、齦口炎、手足口病、支氣管炎、肺炎、尿道炎、中耳炎、扁桃腺炎等都是引起發燒的常見原因，另外天氣炎熱、穿過多衣服、劇烈運動及接種疫苗後也可能會導致體溫輕微升高；如發燒同時出疹，則可能是玫瑰疹、水痘、猩紅熱甚至麻疹等。

發燒不退可能患上的疾病一：川崎病

川崎病是一種急性系統性血管炎，常見於2至5歲的兒童，其成因不明，可導致全身血管發炎，影響大腦、心臟等器官，嚴重者或出現心臟冠狀動脈瘤，引致血管栓塞，甚至死亡。

發燒不退可能患上的疾病二：肺結核(肺癆)

肺結核是由結核桿菌引起的疾病，常見病徵包括輕微發燒、盜汗、疲倦、體重下降、長期咳嗽和痰中帶血，身體其他部份，例如淋巴結、腎、骨、關節等亦可能受影響。