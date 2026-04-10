心臟驟停 救治爭分奪秒

心臟驟停是一種極度危險的情況，如未能及時急救，可能導致猝死。年輕人士猝死的個案往往較受關注，但其實不同年齡人士都可因為不同原因而導致心臟驟停。心臟科專科醫生饒元豐表示，35至40歲以下人士的猝死個案較多由先天性心臟病引致，年紀較大的則較常由心肌梗塞或心臟衰竭引致。
馬拉松賽事不時出現因「隱性」心臟病而猝死的個案。饒元豐解釋，「除先天性心臟病外，也有可能是冠狀動脈已經收窄，但患者平日缺乏運動而沒有明顯徵狀；當參加馬拉松時，心臟負荷大增，便可能誘發潛藏的心臟問題。至於運動員級數的患者，則較多與先天性心臟病相關，例如肥厚型心肌病、先天性心臟電離子通道疾病等。這些疾病在劇烈運動時，可以誘發惡性心律不整，繼而導致心臟驟停。」
情況突發沒有先兆
心臟驟停往往來得急而突然，可惜的是很多時候並沒有明顯先兆。過往文獻指出，部分個案是在做運動期間或運動後突然失去知覺並死亡，但更多情況是在靜止狀態，或睡夢中發生。饒元豐表示，「從部分成功救回的患者口中得知，他們曾出現不明原因的暈倒，當時只是以為休息不足或沒有食早餐，其實可能已是警號。這些情況可能代表曾短暫出現惡性心律不整，但其後自行恢復正常心跳。另外，若涉及心血管疾病，患者在發病前亦可能出現心悸、胸口翳悶或疼痛，以及呼吸不暢等病徵。」
AED機急救
救治心臟驟停可說是爭分奪秒，因為每延遲1分鐘，死亡率便會上升8%至10%。饒元豐強調，「如果病人暈倒時有人目擊，並立即使用體外心臟除顫器(AED機)急救，若能在5分鐘內可恢復心跳，預後會相對理想；但若發現時病人已倒地一段時間，不知道昏迷了多久，情況便會差很多。當腦部長時間缺氧，即使心臟恢復跳動，也可能造成永久性腦部損傷，後果嚴重。」饒元豐呼籲大眾學習基本急救知識，當發現有人突然倒地、沒有呼吸或脈搏時，應立即進行急救並盡快使用AED。
查找病因
患者送到急症室後，醫生會進行一系列檢查，包括驗血、心電圖、心臟超聲波，甚至心臟導管檢查等，以找出病因。饒元豐指出，「除了心血管阻塞外，也可能涉及心血管結構異常。例如部分人的冠狀動脈位置異常，從主動脈與肺動脈之間行走，在劇烈運動時可能受到擠壓，從而引發急性心臟事件。」此外，醫生亦可能安排電生理檢查、心臟磁力共振或基因測試，以評估是否存在心肌炎、結構性心臟病或與心律不正相關的遺傳基因問題等。
植入除顫器保命
針對不同成因，治療方法亦有所不同。例如心肌梗塞患者可能需要「通波仔」(冠狀動脈介入治療)或心臟搭橋手術；若屬先天性心臟病或高風險心律不整，則可能建議植入心臟除顫器(ICD)，以便24小時監察心律，一旦偵測到惡性心律不整，便會自動釋放電擊，協助恢復正常心跳。患者通常需要同時服用β受體阻滯劑或其他抗心律不整藥，減低復發風險。若相關心臟疾病具有遺傳性，饒元豐建議患者的直系親屬接受檢查；如屬高風險人士，除了定期覆診外，亦可能需要預防性植入心臟除顫器，以減低心臟驟停的風險。