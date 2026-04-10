心臟驟停 救治爭分奪秒

心臟驟停是一種極度危險的情況，如未能及時急救，可能導致猝死。年輕人士猝死的個案往往較受關注，但其實不同年齡人士都可因為不同原因而導致心臟驟停。心臟科專科醫生饒元豐表示，35至40歲以下人士的猝死個案較多由先天性心臟病引致，年紀較大的則較常由心肌梗塞或心臟衰竭引致。

馬拉松賽事不時出現因「隱性」心臟病而猝死的個案。饒元豐解釋，「除先天性心臟病外，也有可能是冠狀動脈已經收窄，但患者平日缺乏運動而沒有明顯徵狀；當參加馬拉松時，心臟負荷大增，便可能誘發潛藏的心臟問題。至於運動員級數的患者，則較多與先天性心臟病相關，例如肥厚型心肌病、先天性心臟電離子通道疾病等。這些疾病在劇烈運動時，可以誘發惡性心律不整，繼而導致心臟驟停。」