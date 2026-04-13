臨瞓前玩手遊突胸痛！34歲男心肌梗塞 醫生：3大警號勿忽視

若發現呼吸急促、持續性疲倦、背痛或不明原因頭暈，應提高警覺並盡快就醫。

34歲的陳先生日前在睡前玩手機遊戲紓壓時，突然感到胸痛不適，起初以為只是上班太過勞累，認為稍作休息即可緩解，沒想到疼痛感不僅未好轉，反而迅速加劇，疼痛範圍甚至從前胸蔓延至後背，並伴隨全身冒冷汗。家人見狀緊急將其送往醫院急診，衛生福利部臺中醫院心臟內科黃聖瑋醫生經抽血檢查發現，其心肌酵素數值嚴重超標，判斷為急性心肌梗塞。

三條大血管嚴重狹窄 心導管支架置放手術救命

黃聖瑋醫生說明，患者的左前降支、左迴旋支及右冠狀動脈均呈現嚴重狹窄。考量病況危及生命，醫療團隊決定採取階段性治療策略，首先注射抗凝血劑並施行氣球擴張心導管置放支架手術，先打通左側兩條主要狹窄血管；一個月後再進行右側冠狀動脈的手術治療，這才順利解除3條心血管同時阻塞的致命危機。

心血管疾病年輕化 青壯年應正視心血管的「求救訊號」

近年心血管疾病年輕化趨勢日益明顯，許多壯年族群往往忽視身體發出的求救信號，導致家庭經濟與社會照護負擔加重。黃聖瑋醫生指出，心肌梗塞不再是長輩專屬的疾病，若長期忽視生活習慣與三高風險，年輕族群發病時往往伴隨更嚴重的多支血管阻塞，對健康造成巨大威脅。