腎病｜62歲男子腎衰竭第4期險洗腎 靠6大早餐習慣3個月脫洗腎警戒線！ 醫生教食3大護腎早餐餐單

腎衰竭引致洗腎的風險也可以逆轉？有醫生分享一宗案例指，一名62歲男子因腎衰竭第四期，已經離洗腎後果不遠，但竟然靠醫生推介的6大早餐習慣，就脫離洗腎警戒線。醫生指出，有3大早餐餐單有護腎功效。

腎病｜62歲男子腎衰竭第4期險洗腎 腎臟科專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，臨床觀察發現，多數慢性腎臟病患者在積極限鹽、限水後，腎小球過濾率(eGFR)仍持續下降。關鍵往往不在午晚餐，而在早餐的營養組成。過往門診中，患者常攝取白粥配肉鬆、連鎖店蛋餅或漢堡奶茶、超市火腿三文治搭配鮮奶咖啡等組合。這類餐點含有高比例的超加工食品、無機磷酸鹽添加物及過量生物價較低之蛋白質，對已受損的腎實質構成顯著代謝負荷。

該名男子被診斷為高血壓性腎病變，求醫時已經是慢性腎衰竭第四期，腎絲球過濾率(eGFR)僅剩28分。原本已被告知需準備腎臟替代治療。不過，經洪醫生檢視他的生活紀錄後發現，患者早餐固定攝取全麥多士兩片、厚塗花生醬或加工肉漢堡，搭配高蛋白營養補充飲品。其實全麥與花生屬高磷來源，高蛋白配方則大幅增加腎臟代謝廢物負荷，對慢性腎臟腎臟病眼中卻是災難。洪醫生要求全面重組早餐內容，三個月後eGFR上升至48，脫離洗腎警戒範圍，生活品質與情緒狀態均顯著改善。

腎病｜靠6大早餐習慣3個月脫洗腎警戒線 洪醫生指，由於腎病患者要限磷限鉀限蛋白才可逆轉腎功能，但需有足夠熱量與營養。以下是根據國際醫學文獻與臨床實務總結出的腎友早餐黃金6大原則： 1. 排除超加工食品 根據《Journal of the American Society of Nephrology (JASN)》2021年大型世代研究，超加工食品攝取量每增加10%，CKD進展風險上升24%。關鍵機制在於無機磷添加物(如磷酸鹽)腸道吸收率接近100%，遠高於天然有機磷(40%-60%)，易誘發高磷血症、血管鈣化及腎間質纖維化。 2. 蛋白質「2-2-1」時間分配法

依《KDOQI慢性腎臟病營養指引》，未洗腎CKD患者建議每日蛋白質攝取量為每公斤理想體重0.6-0.8公克。將全日蛋白質額度分配為：早餐2份(約14公克)、午餐2份、晚餐1份，可降低夜間腎小球高過濾壓，使腎臟於睡眠期間獲得修復機會。 3. 三份低鉀膳食纖維：腸腎軸調控 《Nature Reviews Nephrology》指出，腎功能下降會導致尿毒素蓄積，改變腸道菌相並損害腸黏膜屏障。足夠纖維質可結合代謝廢物。建議早餐攝取三份纖維，優先選用瓜果類(絲瓜、冬瓜)或經滾水燙煮3-5分鐘後將水過濾掉，此步驟可移除50%以上鉀離子，以維持腸道健康。

4. Omega-3與Omega-9優質脂肪酸補充 《The American Journal of Clinical Nutrition》證實，Omega-3脂肪酸(魚油)具抗發炎、改善微循環、降低腎小球硬化進展之效益。Omega-9(如冷壓初榨橄欖油)則提供抗炎性熱量。早餐應避開反式脂肪及飽和脂肪，加入20毫升好油以補足熱量，防止蛋白質異化分解產生額外含氮廢物。 5. 腎臟特異性益生菌取代一般乳酪 一般無糖乳酪雖富含益生菌，但屬於乳製品，磷與蛋白質含量不利腎友。《腎臟營養學期刊》臨床研究顯示，補充特定菌株之腎性益生菌，可在腸道內代謝尿毒素，此機制稱為「腸道透析」，直接減輕腎臟排毒負擔。

6. 低氮澱粉作為基礎熱量來源 低氮澱粉(冬粉、西米露、澄粉、藕粉)幾乎不含蛋白質、磷、鉀，能提供穩定碳水化合物熱量。充足攝取此類食材是成功執行低蛋白飲食且避免營養不良的必要條件。

腎病｜醫生教食3大護腎早餐餐單 洪醫生指出，以下三套早餐均符合上述六大原則，並經實際營養成分計算。腎病患者可依個人偏好調整，但需維持相同營養比例。 1. 番薯冬粉 食材組成：乾冬粉40公克、水煮番薯50公克(地瓜先切丁滾煮降鉀)；全蛋1顆、板豆腐80公克(兩者合計提供約14公克蛋白質)；燙大白菜及木耳共2碗(切段水煮5分鐘後撈起)；特級初榨橄欖油15毫升。

輔助補充：餐前腎性益生菌1包，餐後魚油2顆。 營養數據：總熱量485大卡，蛋白質14.2公克，磷185毫克，鉀215毫克。 2. 西式輕食三文魚低蛋白多士 食材組成：市售低蛋白多士2片、草飼奶油10公克或牛油果噴霧；乾煎三文魚70公克(約手掌心大小)；低鉀生菜(青瓜片、蘿蔓葉、燙過白椰菜花)共1.5碗，調味使用橄欖油及檸檬汁。

輔助補充：餐前腎性益生菌1包。

營養數據：總熱量510大卡，蛋白質15.1公克，磷210毫克，鉀245毫克。 3. 西米露 食材組成：西米露(木薯粉製)一大碗、純椰漿10毫升、橄欖油10毫升；無糖豆漿190毫升、嫩豆腐半盒；絲瓜、冬瓜等瓜果類適量；亞麻仁油15毫升。

輔助補充：餐前腎性益生菌1包。 營養數據：總熱量460大卡，蛋白質13.5公克，磷165毫克，鉀190毫克(三套中對腎臟負荷最低)。 洪醫生表示，腎功能衰退並非不可逆轉。透過精準的早餐營養設計可顯著減輕腎臟代謝壓力。