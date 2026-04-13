夜闌人靜時，總會聽過家人或伴侶有震耳欲聾的鼻鼾聲音，這種聲音不僅打擾枕邊人，對自身的健康風險也不小。耳鼻喉科專科醫生黃翠欣指，「睡眠窒息症導致身體長期缺氧，使交感神經過度活躍，引發高血壓及一系列心血管問題，包括心律不正、心臟病甚至中風。另外，許多研究已表明，長期缺氧還可能影響到海馬體，損害患者的記憶功能。」 不止打鼻鼾 睡眠窒息症的症狀有分日夜，夜間症狀包括大量打鼻鼾、頻繁起床小便，或突然窒息而驚醒。日間疲倦、頭痛等也往往與睡眠質素欠佳有關。

睡眠窒息症分三種類型：中樞性、阻塞性及混合性。黃翠欣指，「中樞性睡眠窒息症主要是由於腦部無法有效發出呼吸指令所致；而阻塞性睡眠窒息症則源於上呼吸道的結構性問題，這亦是耳鼻喉科醫生最常見及處理的病症。」可能導致阻塞的因素包括鼻中隔偏曲、下鼻甲肥大、軟顎下垂、舌頭肥厚，以及下顎後縮等。 打鼻鼾≠睡眠窒息症 「許多人認為，鼻鼾特別大聲就是有睡眠窒息症，但其實並非如此。」黃翠欣解釋，鼻鼾聲反映的是上呼吸道狹窄導致軟組織震動，並不代表必定有睡眠窒息症。「睡眠窒息症的定義須依賴客觀檢查結果，通過睡眠窒息測試Polysomnography而得出睡眠窒息指數(Apnea-Hypopnea Index, AHI)來診斷。」

黃翠欣強調，診斷睡眠窒息症不必一定要在醫院過夜做測試。現時已有家庭用的睡眠監測設備，方便作初步檢查。「可通過醫療級家用睡眠指環監測脈搏、血氧及自主神經系統變化，配合AI數據評估結果。」

治療選擇 對於輕度睡眠窒息症患者，黃翠欣提出生活方式的調整建議，「肥胖人士減肥無疑是首要任務，並避免晚上飲酒，以免肌肉放鬆後使上呼吸道更狹窄。」另外，改變睡姿也有助改善症狀，「由於仰臥時柔軟組織容易下陷，建議側睡或抬高枕頭，有助防止呼吸道閉合。」 睡眠窒息症常見治療方法包括呼吸機和牙托。黃翠欣表示，「呼吸機治療的好處在於不涉及手術風險，且有助於保持氣道通暢。但呼吸機治標不治本，若須在外過夜或因其他原因脫掉設備，便會缺乏持續效果。」另外，牙托可以幫助調整下顎位置，擴大呼吸道，提高夜間的呼吸通暢性，但主要適用於輕度患者。

若以上方法無法改善病情，則需要考慮手術。黃翠欣強調，「考慮手術前，我們會先進行睡眠內窺鏡檢查，確定阻塞的具體位置，並排除上呼吸道其他結構和病理上的問題。」手術方法通常可分為鼻腔手術、口咽手術和下頜部位，進行如鼻中隔矯正術、螺旋刨刀下鼻甲減容術、扁桃腺及腺樣體的切除手術、軟顎成型術或3D列印輔助頦舌肌前移術等。