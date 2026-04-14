便秘｜一旅行就便秘？醫生拆解5大關鍵原因 7招出遊通便「暢通無阻」

旅行成功過關，但腸道卻一直卡關？有醫生指出，很多人也會有常常在旅行時出現便秘的情況，而其實這個情況與5大關鍵因素有關。醫生指出，有7大方法有助改善便秘問題，讓你旅行時「暢通無阻」。
便秘｜一旅行就便秘？醫生拆解5大關鍵原因
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，有些人平常排便很順，但一出門旅行就「卡住」便秘。一般都會被歸咎於飲食變化，然而更關鍵的，往往是身體整體節奏被打亂。以下是旅行會引發便秘的5大常見原因：
1. 生理時鐘被干擾
腸道並不是只有消化功能，它本身也有節律，而這種節律與自律神經密切相關。當你旅行時出現早起、晚睡、搭飛機、跨時區等情況，腸蠕動的節奏就可能被影響。
2. 飲水不足
旅行時很常會忘記喝水，而且飛機環境乾燥，就算下機後也一直走行程，忙碌到沒時間補水。當水分不足會讓糞便變硬，進而增加排便困難與不適感。
3. 飲食結構改變
旅行期間常見飲食變化包含蔬菜變少、纖維攝取不足、高油、高鹽食物變多。而腸道菌相會隨之出現暫時性的改變，讓排便變得不如平常順暢。
4. 忍住不上廁所
許多人不習慣使用公共廁所，因此會選擇忍住。長期下來，排便反射可能被壓抑，腸道運作也會變得比較「慢」。
5. 活動量下降與節奏混亂
有些人旅行時明明走很多路，但身體節奏仍可能被打亂，例如長時間坐車或搭飛機，而且作息混亂、睡眠不足。
便秘｜7招出游通便「暢通無阻」
劉醫生指出，如果要預防旅行便秘，可以進行以下7大方法：
1. 起床後先喝一杯溫水
這是一個最簡單也最有效的「腸道開機鍵」。可以考慮檸檬水或加一點點鹽(有助腸蠕動)
2. 固定一個「排便時段」
旅行也盡量維持習慣。建議安排在 早餐後 10–15 分鐘。就算當下沒有明顯便意，也建議去坐一下，這是在訓練腸道的反射與節奏。
3. 每天一定要有「纖維來源」
旅行當然可以吃得多樣，但仍要讓纖維有基本量。常見選擇包括：
水果(奇異果、木瓜)
沙律
番薯
燕麥
4. 刻意增加水分補充
旅行時建議比平常多補水20–30%，水分足夠，糞便才不容易變硬。尤其是：
搭飛機
天氣炎熱
長時間走路
5. 補充腸道益生菌(關鍵)
若想更有效降低便秘與腹脹的機率，可以在旅行前3–5 天開始補充益生菌。它的目標是維持腸道菌相穩定和降低因旅行造成的不適。
6. 適度活動(不要只靠暴走)
每天保持20–30分鐘的輕運動，例如散步和拉伸
7. 必要時準備溫和輔助
若你知道自己容易在旅途中便秘，可考慮溫和的輔助方式，例如鎂(Magnesium)或洋車前子殼(psyllium)。相較於過於強力的瀉藥，這類方式通常更溫和、較適合用在日常維持中(依自身狀況選擇)。
腸道最需要3件事
劉醫生指，旅行確實是一種「身體與心靈的轉換」。不過，腸道最想要穩定與節奏。一旦你離開熟悉的生活，腸道也會短暫不知所措。因此你不需要做很多事，只要掌握幾個關鍵習慣，就能把便秘風險大幅降低，包括
多喝水
有纖維
固定節奏