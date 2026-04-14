水果變壞｜生果擺太耐擺到發霉出黑點 削走再食恐增肝癌風險 營養師教4大情況處理方法

水果變壞就要丟棄嗎？有營養師指出，平日看到水果若放太久或買回來就出現發霉、黑點，有些人會習慣削走再吃就以為無事，但事實卻會增加肝癌風險。營養師指出，若出現４大變壞情況，可以作出不同的處理方法。
水果變壞｜生果擺太耐擺到發霉出黑點
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，若水果放久了開始發黑、變軟，不捨得丟棄，就想著「削一削應該還行吧？」 她強調指，其實要不要吃，不能只看口感變差，更要分清楚到底是單純口感變差，還是已經出現細菌或黴菌風險。一般水果變質會出現以下情況：
1. 發霉：
處置方式：100%要丟棄。
只要肉眼看到的霉斑出現，代表菌可能已深入果肉。
吃下去可能帶來：
腸胃不適
增加肝臟負擔
免疫力下降
2. 黑點異常：
處置方式：70%建議丟掉。
不是所有「黑點」都一樣。以下情況要特別小心：
黑點範圍有擴大趨勢
伴隨怪味
果肉出水
這類狀況常表示已經進入變質階段，甚至可能產生有害的代謝物。
3.撞傷/壓傷：
處置方式：20%視情況可食。
如果只是表面輕微壓傷、凹陷，且沒有腐敗味，可以考慮把壞的部位大範圍削除，並且盡快吃完。
但如果出現：顏色明顯繼續變深或有酸味或異味，就不要猶豫，直接淘汰。
4. 凍傷：
處置方式：50%能吃但口感差。
水果若是被冷凍或冷得太久導致凍傷，常見表現是：
變軟
出水
口感變差
這種不一定代表「一定壞掉」，但通常代表細胞結構被破壞，所以建議盡早吃完。
水果變壞｜削走再食恐增肝癌風險
高敏敏表示，水果變質若黴菌或細菌已經在悄悄侵入，肉眼不一定能完整判斷。除了黴菌本身，還有一個更要警覺的黃麴毒素，常見來源包含：
乾貨
豆類
堅果類
五穀雜糧
香料
烘焙食品
黃麴毒素屬於第一級致癌物，長期攝取可能增加肝癌風險。 所以保存不當的食材要特別留意，該丟就丟，不要抱著「切掉就好」的僥倖心態。
水果變壞｜3招揀靚生果
不過有時可能不是自己可以好好保存，而是一買回來就已經變質。所以，高敏敏指出，挑水果有3步驟，有助降低買到變質水果機率：
1. 聞
有自然果香
不要聞到酸臭味或怪味
2. 看
外形圓潤
表皮無破損、無滲水、無霉斑
3. 摸
手感紮實
不要過度軟爛(過軟通常代表已開始變質)
高敏敏表示，很多人捨不得丟，是因為省錢的心理。 但食物安全永遠比省一點點錢重要：因為有些風險是切掉看不到的。