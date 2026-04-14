水果變壞｜生果擺太耐擺到發霉出黑點 削走再食恐增肝癌風險 營養師教4大情況處理方法

水果變壞就要丟棄嗎？有營養師指出，平日看到水果若放太久或買回來就出現發霉、黑點，有些人會習慣削走再吃就以為無事，但事實卻會增加肝癌風險。營養師指出，若出現４大變壞情況，可以作出不同的處理方法。

只要肉眼看到的霉斑出現，代表菌可能已深入果肉。

營養師高敏敏在其 facebook專頁 上分享指，若水果放久了開始發黑、變軟，不捨得丟棄，就想著「削一削應該還行吧？」 她強調指，其實要不要吃，不能只看口感變差，更要分清楚到底是單純口感變差，還是已經出現細菌或黴菌風險。一般水果變質會出現以下情況：

水果若是被冷凍或冷得太久導致凍傷，常見表現是：

但如果出現：顏色明顯繼續變深或有酸味或異味，就不要猶豫，直接淘汰。

如果只是表面輕微壓傷、凹陷，且沒有腐敗味，可以考慮把壞的部位大範圍削除，並且盡快吃完。

這類狀況常表示已經進入變質階段，甚至可能產生有害的代謝物。

這種不一定代表「一定壞掉」，但通常代表細胞結構被破壞，所以建議盡早吃完。

水果變壞｜削走再食恐增肝癌風險

高敏敏表示，水果變質若黴菌或細菌已經在悄悄侵入，肉眼不一定能完整判斷。除了黴菌本身，還有一個更要警覺的黃麴毒素，常見來源包含：

乾貨 豆類 堅果類 五穀雜糧 香料 烘焙食品

黃麴毒素屬於第一級致癌物，長期攝取可能增加肝癌風險。 所以保存不當的食材要特別留意，該丟就丟，不要抱著「切掉就好」的僥倖心態。

水果變壞｜3招揀靚生果

不過有時可能不是自己可以好好保存，而是一買回來就已經變質。所以，高敏敏指出，挑水果有3步驟，有助降低買到變質水果機率：