堅持運動可能係成癮？專家列出潛在警號 「身邊人稱讚」令問題難察覺

適量運動有益健康，不過「保持自律」、「突破極限」也可能演變為無法停止的成癮行為。英國《衛報》報道，曾是職業足球員的Luke Tyburski，在轉戰極限運動後，不只曾遠赴撒哈拉沙漠和珠穆朗瑪峰大本營參與馬拉松賽事，後來還用12天完成橫跨非洲至歐洲、總長達2,000公里的鐵人挑戰，但在耀眼成就的背後，卻是嚴重抑鬱症與失眠的長期折磨。其實在結束足球生涯後，Tyburski面對了身份認同喪失的危機，並企圖透過極限運動逃避現實，但他也坦言：「每次探險感覺非常棒，可是回家後低潮也同樣劇烈，因為我從未正視問題所在。」

問題不在運動本身 專家：成唯一情緒出口恐釀成癮 雖然「運動成癮」尚未被正式列入精神疾病診斷標準，但研究顯示，約0.3%至0.5%的一般人可能對運動存在依賴，在經常運動的族群和運動員中，這一數字達到3%至9%，其背後機制與物質成癮相似，涉及大腦獎勵迴路的失衡。 成癮治療服務機構Kanny Sanchez成癮治療師指出，大腦其實並不在乎快感來自哪裡，不論是物質或行為，只要能刺激多巴胺與血清素分泌，而運動本身是健康的紓壓方式，但若成為應對壓力的唯一手段，就可能有成癮風險。他提醒，當運動不再只是日常生活的一部分，而是成為生活的重心，部分人可能堅持帶傷訓練，甚至在無法運動時出現戒斷反應，都是運動成癮的表現。

「多運動」常獲認可讓問題隱身 不休息、站著辦公皆是可能警號 高強度訓練可促進腦內啡釋放，同時透過抑制神經系統、帶來「麻木感」。專職運動與飲食疾患領域的Stacey Fensome心理師也觀察到，許多個案會將運動視為擺脫負面情緒的工具。不過對於許多耐力型運動員和健身愛好者來說，自律和強迫，以及強迫和徹底成癮的界限通常難以區分，臨床常見使用「運動依賴量表(Exercise Dependence Scale)」作為主要篩檢工具之一。她也提醒，一些與運動相關的強迫行為表面上看起來無傷大雅，例如沒有休息日的訓練、把運動列為生活中的首要事項、無法靜止不動、出門時喜歡步行，甚至使用站立式辦公桌，都可能是潛在警號。

Fensomes心理師說明，另一個困難之處則在於，與賭博成癮不同，運動在社會上是被認可的，例如每日堅持訓練或保持結實的體態，都可能獲得周遭人的讚賞，成癮問題也更難被發現。「想要保持健康固然很好，但背後的動機是甚麼？是因為靜坐不動時會感到痛苦和恐懼，還是只想要活動身體？」Sanchez治療師也指出，運動成癮可能對心理、社交甚至自我認同造成影響，如果一個人只能用運動表現展現自我價值，就可能因中斷訓練感到羞愧和產生強烈的罪惡感。

重新認識運動 釐清原因建立健康習慣 治療方面，美國科羅拉多大學醫學中心精神科Emily Hemendinger醫生曾透過該校新聞稿說明，臨床觀察個案多數合併強迫症、抑鬱症或飲食障礙症等，一般會採取結合認知與行為取向的個人化心理治療，過程中會和個案一起探討運動的功能，例如究竟是用來調節情緒、逃避壓力，還是彰顯自我認同，目標是協助個案審視自己與身體和運動的關係。 Hemendinger醫生也會鼓勵個案慢慢增加彈性，例如縮短運動時間、安排休息日，或嘗試不同的運動形式，以減少對運動的依賴情形。此外，成癮背後的原因可能是控制欲和對完美的追求，或是社群文化與周遭環境的影響，皆須在治療過程中逐步釐清，以幫助建立更健康的運動習慣。