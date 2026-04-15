脫髮｜直髮突然變粗糙扭曲 恐是身體警號 醫生揭4大成因 終變永久性禿髮？

當頭髮突然出現變化，有可能是身體出現問題，向你發出警號。有醫生指出，若發現頭髮變得扭曲、蜷縮和粗糙，有可能是身體發出的潛在警訊。醫生指出，有4大可能原因，嚴重可能會造成永久性禿髮。
頭髮健康｜直髮突然變粗糙扭曲恐是身體警號 醫生揭4大成因
台灣皮膚科專科醫生柯博桓在其facebook專頁上分享指，許多人以為頭髮變得粗糙、扭曲、蜷縮只是「髮質變差」，但其實髮幹結構的異常變化，往往是身體發出的潛在警訊。這些變化可能源於毛囊本身受損、關鍵營養素缺乏，或是甲狀腺功能失調。若未能正確處理，不僅無法恢復正常髮質，甚至可能導致鄰近健康毛囊一併受損，進而引發局部永久性禿髮。成因包括：
1. 毛囊結構破壞
當毛囊因反覆物理性拉扯、化學性傷害或頭皮慢性發炎而受損時，其內部角質細胞的排列會失去正常對稱性，導致新生髮幹呈現扭曲、扁平、螺旋狀或不規則彎折。
切勿強行拔除已變形的頭髮。此舉不僅會對已經受損的毛囊造成二次傷害，還可能因機械性牽扯破壞鄰近健康毛囊的幹細胞區，誘發局部不可逆的局部永久性禿髮。
2. 蛋白質與生物素嚴重缺乏
頭髮的主成分為角蛋白，是一種結構蛋白。當飲食中蛋白質攝取嚴重不足，或缺乏維他命B7時，角蛋白的合成品質會顯著下降。所長出的髮幹會變得細如蛛絲、脆裂、橫斷面不規則，外觀上即呈現明顯扭曲與變形。
3. 甲狀腺功能異常
甲狀腺荷爾直接調控毛囊的生長週期轉換以及角蛋白基因的表現。當發生甲狀腺功能低下時，全身代謝速率減緩。臨床表現為：頭髮變得乾燥、粗澀、容易纏結、明顯扭曲捲縮，有時會大面積脫落。此問題在女性產後、更年期前後等荷爾蒙波動較大的時期尤為常見。
4. 關鍵微量營養素缺乏
多種營養素共同參與毛囊的正常分化與角蛋白合成。若長期缺乏鋅、維他命D、Omega-3脂肪酸、鐵質，都可能使髮幹結構異常。