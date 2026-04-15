脫髮｜直髮突然變粗糙扭曲 恐是身體警號 醫生揭4大成因 終變永久性禿髮？

當頭髮突然出現變化，有可能是身體出現問題，向你發出警號。有醫生指出，若發現頭髮變得扭曲、蜷縮和粗糙，有可能是身體發出的潛在警訊。醫生指出，有4大可能原因，嚴重可能會造成永久性禿髮。

頭髮健康｜直髮突然變粗糙扭曲恐是身體警號 醫生揭4大成因

台灣皮膚科專科醫生柯博桓在其facebook專頁上分享指，許多人以為頭髮變得粗糙、扭曲、蜷縮只是「髮質變差」，但其實髮幹結構的異常變化，往往是身體發出的潛在警訊。這些變化可能源於毛囊本身受損、關鍵營養素缺乏，或是甲狀腺功能失調。若未能正確處理，不僅無法恢復正常髮質，甚至可能導致鄰近健康毛囊一併受損，進而引發局部永久性禿髮。成因包括：

1. 毛囊結構破壞