尿騷體味｜女性身體現「尿騷味」恐受感染 狂沖涼都有味？醫生揭5大成因 教4招解決

女性體味出現尿騷味？有醫生指出，有些女性可能會出現身體出現尿騷味的困擾，即使多洗幾之次澡，那股味道總是揮之不去。醫生指出，其實這種味道出現與5大原因有關，並教用4大方法解決這種尷尬。

尿騷體味｜女性身體現「尿騷味」 狂沖涼都有味？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，在門診中，不時有女性帶著尷尬詢問他，為何明明每天清潔身體，但有時候還是會聞到一股類似尿的味道。黃醫生指，其實這種情況並少見，而且多數情況並非衛生習慣不佳，而是身體正在發出某種訊號。

尿騷體味｜醫生揭5大「尿騷味」成因

黃醫生指，最常見的元兇就是輕度尿失禁，因為當女性在生產後或進入更年期，骨盆底肌肉會逐漸變得鬆弛、無力。當咳嗽、大笑、跑步或提重物時，腹壓突然增加，就可能不知不覺滲出小量尿液。這些殘留在內褲或皮膚上的尿液，經由皮膚表面的細菌分解其中的尿素，便會產生帶有氨味的氣味——也就是一般人所說的「尿騷味」。