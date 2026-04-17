尿騷體味｜女性身體現「尿騷味」恐受感染 狂沖涼都有味？醫生揭5大成因 教4招解決

女性體味出現尿騷味？有醫生指出，有些女性可能會出現身體出現尿騷味的困擾，即使多洗幾之次澡，那股味道總是揮之不去。醫生指出，其實這種味道出現與5大原因有關，並教用4大方法解決這種尷尬。
尿騷體味｜女性身體現「尿騷味」 狂沖涼都有味？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，在門診中，不時有女性帶著尷尬詢問他，為何明明每天清潔身體，但有時候還是會聞到一股類似尿的味道。黃醫生指，其實這種情況並少見，而且多數情況並非衛生習慣不佳，而是身體正在發出某種訊號。
尿騷體味｜醫生揭5大「尿騷味」成因
黃醫生指，最常見的元兇就是輕度尿失禁，因為當女性在生產後或進入更年期，骨盆底肌肉會逐漸變得鬆弛、無力。當咳嗽、大笑、跑步或提重物時，腹壓突然增加，就可能不知不覺滲出小量尿液。這些殘留在內褲或皮膚上的尿液，經由皮膚表面的細菌分解其中的尿素，便會產生帶有氨味的氣味——也就是一般人所說的「尿騷味」。
根據流行病學數據研究，約25%至45%的女性一生中會經歷尿失禁的困擾。
而其他可能原因包括：
1. 泌尿道感染(UTI)
若尿騷味伴隨以下症狀，應高度懷疑感染：
排尿時灼熱或刺痛
頻尿、尿急感
下腹部不適
尿液混濁或氣味異常強烈
常見致病菌如大腸桿菌(E. coli)會分解尿液成分，產生更明顯的異味。
2. 陰道菌群失衡
女性陰道本身有自然的氣味，但當菌群改變，例如細菌性陰道炎(BV)或其他陰道感染時，可能出現：
魚腥味(或類似尿味)
分泌物增加
這是因為厭氧菌會產生胺類化合物(amines)。
3. 更年期荷爾蒙變化
更年期後雌激素濃度顯著下降，導致：
陰道黏膜變薄、乾澀
尿道括約肌張力減弱
這些變化會增加輕度漏尿的機會，也容易滋生細菌，使得部分更年期女性自覺身上出現尿味。
4. 生活習慣因素(非疾病原因)
以下情況也會讓尿液氣味變重，進而被誤認為體味異常：
水分攝取不足(尿液過度濃縮)
穿著不透氣內褲
運動後未及時更換衣物
長時間使用護墊
5. 罕見代謝疾病
極少數情況下，先天性代謝異常如三甲基胺尿症(Trimethylaminuria，又稱魚腥味症候群)會造成體味異常。但此類疾病通常表現為魚腥味而非典型的尿騷味，且多自幼年起即有表現。
尿騷體味｜醫生教4招KO「尿騷味」
另外，在日常生活上，也可以作出以下自我照護措施：
充足飲水：每日約1.5至2公升
選擇透氣材質
運動後立即更換衣服
規律進行凱格爾運動：強化骨盆底肌
尿騷體味｜「尿騷味」自我評估
黃醫生提醒，若出現這種情況時，要先確應以下問題，才建議做尿液檢查與婦科評估。
是否有漏尿情況
是否有尿急、尿痛等感染症狀
是否喝水太少
是否需要加強骨盆底肌運動
若尿騷味持續存在，建議進行以下檢查：
尿液分析
骨盆底肌功能評估
陰道分泌物檢查
大多數情況下，這只是身體用氣味在告訴您：可能是骨盆底需要鍛煉、可能有泌尿道感染，或者只是水分喝得太少。必要時尋求婦科或泌尿科專業評估。