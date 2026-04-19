睡眠｜冇安全感開燈瞓覺 恐誘發糖尿病 待機燈都有影響！醫生教2招兩星期穩定血糖

睡眠｜冇安全感開燈瞓覺 恐誘發糖尿病

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，該名患者表示，半年來他的睡眠變得愈來愈淺。更令人困惑的是，其飲食內容並未改變，但連續幾次抽血檢查卻發現血糖逐漸攀升，甚至已達到「糖尿病前期」的診斷標準。經醫生深入追蹤生活習慣後，注意到一個關鍵細節，就是患者這半年來，因缺乏安全感，每晚都習慣開著大燈入睡。

睡眠｜2大關鍵原因

劉醫生指，許多人認為「閉上眼睛就看不見光」，但事實並非如此。即使眼皮闔上，大腦仍然能夠感知環境中的光線變化，並在無意識中啟動一連串生理反應。開燈睡覺之所以可能誘發血糖問題，以下從神經內分泌的角度說明。