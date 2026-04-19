睡眠｜冇安全感開燈瞓覺 恐誘發糖尿病 待機燈都有影響！醫生教2招兩星期穩定血糖

開燈睡眠血糖會失控？有醫生分享案例指，一名患者因沒有安全感，長期習慣開燈睡覺，結果檢查後發現已是糖尿病前期，醫生拆解2大關鍵原因，並教2大方法，讓患者2星期內血糖回復穩定。
睡眠｜冇安全感開燈瞓覺 恐誘發糖尿病
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，該名患者表示，半年來他的睡眠變得愈來愈淺。更令人困惑的是，其飲食內容並未改變，但連續幾次抽血檢查卻發現血糖逐漸攀升，甚至已達到「糖尿病前期」的診斷標準。經醫生深入追蹤生活習慣後，注意到一個關鍵細節，就是患者這半年來，因缺乏安全感，每晚都習慣開著大燈入睡。
睡眠｜2大關鍵原因
劉醫生指，許多人認為「閉上眼睛就看不見光」，但事實並非如此。即使眼皮闔上，大腦仍然能夠感知環境中的光線變化，並在無意識中啟動一連串生理反應。開燈睡覺之所以可能誘發血糖問題，以下從神經內分泌的角度說明。
1. 褪黑激素分泌受抑制
褪黑激素是由松果體分泌的激素，必須在完全黑暗的環境下才會大量產生，因此又被稱為「黑夜荷爾蒙」。
即使微弱的環境光線透過眼瞼，也會經由視網膜傳遞訊號至視交叉上核，進而強烈抑制松果體的褪黑激素合成。
正常情況下，褪黑激素濃度應在深夜達到高峰；一旦睡眠環境中存在光源，其分泌量會出現斷崖式銳減。
2. 胰島素阻抗隨之形成
這是最關鍵的代謝影響。褪黑激素不僅調控睡眠，更直接參與血糖恆定。當褪黑激素分泌受阻，身體會進入交感神經過度活躍的狀態，引發連鎖反應包括：
皮質醇(壓力荷爾蒙)濃度上升：促使肝臟釋放更多葡萄糖進入血液。
胰島素敏感度下降：周邊組織(肌肉、脂肪)對胰島素的反應變差，導致血糖清除效率降低，血糖值居高不下。
長期處於這種狀態，會顯著增加糖尿病前期及第二型糖尿病的風險。
睡眠｜2招兩星期穩定血糖 待機燈都要熄！
劉醫生指，患者聽取解釋後，同意嘗試為期兩周的「環境光線與數位裝置排毒」計劃，具體措施包括：
營造全黑睡眠環境：更換遮光窗簾，關閉所有電器的待機指示燈。
建立入睡前緩衝儀式：睡前一小時停止使用手機，讓褪黑激素有機會自然上升。
兩星期後回診，患者表示睡眠深度明顯改善，其空腹血糖值開始穩定下降，逐步脫離糖尿病前期的危險區。
劉醫生表示，健康管理不能只關注「吃甚麼」和「動多少」。睡眠環境中的光線暴露，透過抑制褪黑激素、誘發胰島素阻抗，正悄悄影響著我們的代謝狀態。若面臨血糖波動的困擾，或者明明睡眠時間充足卻仍感疲憊，請不妨檢視一下您的臥室。