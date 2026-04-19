冠狀動脈阻塞點算好？醫生指出治療關鍵 出現胸悶唔好拖

李學林醫生提醒，若出現胸悶、胸痛，或疼痛延伸至左肩、手臂、下顎，以及活動時容易喘等情形，應盡早就醫檢查。

70歲盧女士長期患有三高，近期頻繁出現胸悶症狀，擔心心肌梗塞風險而就醫檢查。衛生福利部彰化醫院心臟科醫生李學林指出，經運動心電圖與電腦斷層檢查後，發現其左前降支約有70%阻塞，且伴隨血管鈣化與心肌缺血情形。在醫病共同討論後，先以血管內震波碎石術處理鈣化斑塊，再植入生物適應性支架，改善血流並降低再狹窄風險，術後胸悶症狀已明顯緩解。

三高婦人冠狀動脈阻塞 合併新型支架治療改善胸悶

李學林醫生指出，冠狀動脈阻塞是常見且逐漸年輕化的慢性疾病，特別是三高族群更需留意。他提到，當血管出現鈣化時，會增加治療難度，需先透過震波技術「鬆動」硬化的斑塊，再進行後續支架置放，才能提升血管擴張效果。

以盧女士的情況，李學林醫生表示，在評估其病情與身體狀況後，最後是先以血管內震波碎石術(IVL)，處理鈣化斑塊，再植入生物適應性支架，改善血流並降低再狹窄風險，術後盧女士的胸悶症狀已明顯緩解。