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健康
出版：2026-Apr-19 18:30
更新：2026-Apr-19 18:30

冠狀動脈阻塞點算好？醫生指出治療關鍵 出現胸悶唔好拖

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冠狀動脈阻塞點算好？醫生指出治療關鍵 出現胸悶唔好拖

李學林醫生提醒，若出現胸悶、胸痛，或疼痛延伸至左肩、手臂、下顎，以及活動時容易喘等情形，應盡早就醫檢查。

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70歲盧女士長期患有三高，近期頻繁出現胸悶症狀，擔心心肌梗塞風險而就醫檢查。衛生福利部彰化醫院心臟科醫生李學林指出，經運動心電圖與電腦斷層檢查後，發現其左前降支約有70%阻塞，且伴隨血管鈣化與心肌缺血情形。在醫病共同討論後，先以血管內震波碎石術處理鈣化斑塊，再植入生物適應性支架，改善血流並降低再狹窄風險，術後胸悶症狀已明顯緩解。

三高婦人冠狀動脈阻塞 合併新型支架治療改善胸悶

李學林醫生指出，冠狀動脈阻塞是常見且逐漸年輕化的慢性疾病，特別是三高族群更需留意。他提到，當血管出現鈣化時，會增加治療難度，需先透過震波技術「鬆動」硬化的斑塊，再進行後續支架置放，才能提升血管擴張效果。

以盧女士的情況，李學林醫生表示，在評估其病情與身體狀況後，最後是先以血管內震波碎石術(IVL)，處理鈣化斑塊，再植入生物適應性支架，改善血流並降低再狹窄風險，術後盧女士的胸悶症狀已明顯緩解。

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生物適應性支架設計 兼顧支撐與血管功能重建

支架選擇上，李學林醫生指出，傳統支架雖可撐開血管，但其固定結構可能影響血管原有的彈性與收縮功能。相較之下，像盧女士所使用的生物適應性支架，結合藥物塗層與可部分分解的設計，初期可支撐血管並釋放藥物，降低再狹窄機率；約半年後部分結構逐漸分解，使血管恢復自然彎曲與收縮能力，治療目標不光是「打通血管」，也著重於「恢復血管功能」。

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冠狀動脈阻塞怎麼辦？50%70%是關鍵觀察期

冠狀動脈疾病有年輕化的趨勢。李學林醫生建議，若發現阻塞程度在50%以下，通常以藥物治療與生活調整為主；若阻塞程度介於50%70%之間則需密切追蹤；一旦阻塞超過70%且出現缺血症狀，則應考慮介入治療。

預防心血管復發 控制三高與規律用藥是重點

李學林醫生提醒，若出現胸悶、胸痛，或疼痛延伸至左肩、手臂、下顎，以及活動時容易喘等情形，應盡早就醫檢查。無論是否接受支架治療，日常仍應控制血糖、血壓與血脂，並依醫囑規則服藥，才能降低心血管疾病反覆發生的風險。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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