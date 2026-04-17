香港癌症治療費用2026丨公私營醫院治癌費用外還有什麼要注意？
癌症長年高居致命疾病的榜首。隨著醫療科技進步，癌症的存活率大幅提升，但隨之而來的是日益高昂的癌症治療費用。無論是傳統的手術、電療（放射治療），還是新式標靶治療及免疫治療，動輒數十萬甚至過百萬的醫療開支，往往成為病患與家屬沉重的負擔。
要在抗癌路上無後顧之憂，及早了解實際的醫療開支並做好財務規劃至關重要。
五大常見癌症治療費用一覽
私家醫院的優勢在於輪候時間短、能盡快安排手術及用藥，但收費相對高昂。以下總結了香港五大高發癌症在私營醫療機構的粗略開支預算（視乎個別病情、醫院定價及醫生收費而異）：
1. 肺癌治療費用（標靶治療與放射治療為主）
肺癌是本港頭號癌症殺手。確診及治療通常涉及癌胚抗原（CEA）檢測、正電子掃描（PET-CT）以及體外放射治療。若以入住私家醫院半私家房計算，加上一系列的檢測及電療費用，初期的整體肺癌醫療費用約介乎 6.5萬至17萬港元 不等。若需使用較新型的第三代標靶藥物，每個月的藥費可能高達數萬港元。
2. 大腸癌治療費用（手術及長期用藥成本）
大腸癌的治療方案多以切除手術配合藥物為主。由大腸內窺鏡檢查、結腸切除手術到麻醉及住院等雜費，基本手術開支約需 20萬港元。值得注意的是，若病情需要配合為期數年的標靶藥物治療，整體大腸癌治療費用可輕易飆升至 90萬港元以上。
3. 乳癌治療費用（手術及住院開支）
乳癌是香港女性最常見的癌症。早期的乳房腫瘤切除術連同活組織檢驗及住院費（約5日），整體乳癌醫療費用參考大約在 10萬至12萬港元 左右。若需進行全乳切除及乳房重建手術，或後續加上化療及荷爾蒙治療，費用將會進一步增加。
4. 前列腺癌治療費用（機械臂手術開支）
針對前列腺癌，現時許多私家醫院會採用創傷性較低的機械臂輔助前列腺切除術（Robotic Prostatectomy）。這類先進技術雖然能加快病人復原，但連同前列腺特異抗原（PSA）檢測及住院費用，整體前列腺癌治療費用一般高達 34萬至45萬港元。
5. 肝癌治療費用（切除手術及造影檢查）
肝癌的病情發展通常較為隱蔽，一旦確診往往需要盡快介入。進行上腹部磁力共振造影（MRI）及局部肝臟切除手術是常見做法。複雜的肝臟手術對醫生技術要求極高，連同術後住院護理，整體肝癌治療開支約為 29萬至56萬港元 不等。
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公立醫院 vs 私家醫院：開支與輪候時間的抉擇
面對龐大的癌症治療費用，不少市民會轉向公立醫院（醫院管理局轄下機構）求診。公營系統確實提供了強大的醫療安全網，但亦有其局限：
公立醫院收費機制： 一般的手術、住院及標準藥物（獲醫管局納入藥物名冊的通用藥物），按每日住院費及門診費計算，費用極為低廉，幾乎所有港人都能負擔。
自費藥物（Self-financed Drugs）： 部分針對特定基因突變的最新標靶藥物或免疫治療藥物，若尚未納入撒瑪利亞基金或關愛基金的資助名冊內，病人必須全額自費購買。這意味著即使在公立醫院留醫，每月仍可能要面對數萬元以上的藥費支出。
輪候時間： 公立醫院資源有限，非緊急的手術或電腦掃描可能需要輪候數週至數月。對於與時間競賽的癌症患者來說，這是一大心理煎熬。
抗癌路上的額外開支
在計算癌症治療費用時，除了著眼於醫療費用，還有其他財政因素需要考慮：
收入中斷： 治療及休養期間，患者往往需要停工數月甚至一兩年。失去穩定收入來源，是對家庭財政的致命打擊。
復康與輔助醫療： 術後物理治療、中醫調理、心理輔導以及各類營養補充品（如癌症專用營養奶），每月開支可達數千至過萬港元。
交通費與看護費用： 頻繁往返醫院覆診的點對點交通費用，或聘請全職看護的開支，累積下來亦是一筆不容小視的數目。
自願醫保 (VHIS) 與危疾保險如何抉擇？
要轉嫁癌症帶來的財務風險，單靠存款並不夠。建立全面的保險防護網是最佳策略：
高端自願醫保 (VHIS)： 實報實銷，主攻「醫療開支」。市面上的高端自願醫保計劃大多提供全數賠償（Full Cover），涵蓋私家醫院的病房費、手術費，甚至包含昂貴的非手術癌症治療（如化療、標靶治療、免疫治療），讓您有能力選擇最適合的私家醫生及最新藥物。
危疾保險 (Critical Illness Insurance)： 一筆過賠償，主攻「生活開支」。當確診患上受保癌症時，保險公司會直接發放一筆現金。這筆錢不受用途限制，可完美填補上述提及的「隱藏成本」及停工期間的家庭生活費，甚至用作支付公立醫院的自費標靶藥物。
癌症治療費用常見問題
香港癌症治療費用？
香港癌症治療費用差異極大。若選擇公立醫院標準服務，收費極低；但若需自費標靶或免疫藥物，每月藥費可達數萬元。若選擇私營醫療，初期手術及住院開支普遍介乎10萬至50萬港元不等，若需長期配合新式藥物，總費用更可輕易飆升至近百萬港元。
癌症化療一次多少錢？
化療收費視乎所選醫院及藥物。在公立醫院，使用名冊內的標準化療藥每次只需支付百多元門診或日間病房費；若在私家醫院進行，單次化療連同醫生巡房、病房及藥費，約需數千至數萬港元不等。因需進行多次療程，長遠累積下來亦是一筆沉重的開支。
哪一種癌症最可怕？
以致命率而言，文章指出「肺癌」是本港頭號癌症殺手；而「肝癌」則因早期病徵隱蔽，確診往往已達中晚期。然而，任何癌症若缺乏財務準備（如無法應付高昂的自費標靶藥物，或因停工引發的龐大隱藏成本），對病患及家庭的生計而言都是最可怕的打擊。
撰文：CKSEO