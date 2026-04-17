香港癌症治療費用2026丨公私營醫院治癌費用外還有什麼要注意？

癌症長年高居致命疾病的榜首。隨著醫療科技進步，癌症的存活率大幅提升，但隨之而來的是日益高昂的癌症治療費用。無論是傳統的手術、電療（放射治療），還是新式標靶治療及免疫治療，動輒數十萬甚至過百萬的醫療開支，往往成為病患與家屬沉重的負擔。

要在抗癌路上無後顧之憂，及早了解實際的醫療開支並做好財務規劃至關重要。

五大常見癌症治療費用一覽

私家醫院的優勢在於輪候時間短、能盡快安排手術及用藥，但收費相對高昂。以下總結了香港五大高發癌症在私營醫療機構的粗略開支預算（視乎個別病情、醫院定價及醫生收費而異）：