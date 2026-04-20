前列腺癌丨早期零先兆？一文看清前列腺癌成因、病徵、存活率與檢查治療方法

不少步入中年的香港男士，可能都經歷過夜尿頻繁、小便「滴滴仔」或尿流變弱的尷尬情況。很多人會誤以為這只是正常的「男人老狗必經階段」或普通的前列腺肥大，因而諱疾忌醫。然而，這些看似平常的泌尿問題，背後可能潛藏着香港男士第三大癌症殺手——前列腺癌。前列腺癌的可怕之處在於其「隱形」特質，早期往往毫無先兆，導致不少患者確診時已屬中晚期，錯失治療黃金期。面對這個發病率屢創新高的都市危機，男士們究竟應如何自保？本文將結合香港最新醫學數據，為你全面剖析前列腺癌的成因、病徵、檢查方法及最新治療進展。

甚麼是前列腺癌？為何香港男士必須警惕？ 前列腺是男性獨有的核桃狀腺體，位於膀胱之下，包圍着尿道，主要負責分泌精液以滋養和運送精子。當前列腺內的細胞發生基因突變並出現異常增生，就會形成惡性腫瘤，即前列腺癌。 根據香港癌症資料統計中心的最新數據，前列腺癌是本港男性第三大常見癌症，佔男性癌症新症總數超過16%。單在2023年，本港便錄得超過3,000宗新症，升幅顯著。更值得關注的是，前列腺癌也是本港男性的第四大致命癌症。由於早期腫瘤生長緩慢且沒有明顯臨床症狀，不少患者在確診時，癌細胞已經轉移至骨骼或淋巴，大大增加了治療難度。

拆解前列腺癌成因與高危一族 醫學界目前尚未能完全確定前列腺癌的單一成因，但多項臨床研究顯示，以下因素會顯著增加患病風險： 年齡增長： 這是最重要的風險因素。前列腺癌極少發生在50歲以下的男士身上，但隨着年齡遞增，發病率會急劇上升，本港患者的發病年齡中位數約為71歲。 家族遺傳： 如果直系親屬（如父親或兄弟）曾患有前列腺癌，你的患病風險會比一般人高出一倍以上。 不良飲食習慣： 經常進食高脂肪食物（特別是紅肉和加工肉類），而缺乏膳食纖維、蔬菜和水果，會增加患癌風險。 肥胖與缺乏運動： 體重超標和長期缺乏運動的男士，不僅容易患上「三高」等都市病，罹患高風險前列腺癌的機率也相對較高。

早期零先兆？認清前列腺癌病徵 如前文所述，前列腺癌在病發初期幾乎沒有明顯徵狀。當腫瘤逐漸增大，壓迫到尿道，或癌細胞開始擴散時，患者才可能出現以下症狀： 小便頻密，尤其在晚間（夜尿增多）

小便困難，需要用力才能排出，或出現「斷斷續續」的情況

小便時感到刺痛或灼熱

小便或精液中帶血

下背部、盆骨或大腿骨出現持續痛楚（這通常是癌細胞已轉移至骨骼的晚期徵兆） 許多人一出現小便困難就以為自己患癌，其實良性前列腺增生（俗稱前列腺肥大）的症狀與早期前列腺癌非常相似，且兩者經常同時存在。因此，出現上述症狀不代表一定患癌，但絕對是一個必須盡早求醫的警號。

篩查建議： 衞生署及本港泌尿科專家普遍建議，50歲以上男士，或40歲以上且有家族病史的高危人士，應主動與醫生商討是否適合進行定期的PSA檢查。 前列腺癌治療與五年存活率：破解「不舉、失禁」迷思 前列腺癌的存活率與發現期數息息相關。根據香港的醫學統計，整體前列腺癌患者的五年相對存活率達84%。其中，第一至第三期（未擴散）的五年相對存活率高達97%至99%；然而，若延誤至第四期（遠端轉移），存活率便會急降至45%以下。 因應病人的年齡、健康狀況及癌症期數，醫生會建議不同的治療方案：

積極監察： 適用於年長且腫瘤生長極緩慢、無病徵的早期患者，透過定期驗血和活檢來監控病情，避免不必要的治療副作用。 外科手術： 切除整個前列腺。現今香港的公立及私家醫院已廣泛採用機械臂輔助腹腔鏡微創手術，創傷小、復原快。 放射治療（電療）： 利用高能量射線殺死癌細胞，可作為手術外的根治性選擇，現時亦有先進的立體定位放射治療技術。 荷爾蒙治療： 由於前列腺癌細胞依賴男性荷爾蒙生長，荷爾蒙治療（藥物或手術）能有效抑制癌細胞，多用於中晚期患者。



許多男士抗拒治療，是害怕術後會出現小便失禁或勃起功能障礙（不舉）。事實上，隨着微創手術技術的進步（如保留神經線手術），這些副作用已大為改善。不少患者在術後幾週內已能擺脫尿片，且在醫生指導下，性功能也能逐漸恢復。切勿因噎廢食而錯過救命時機。 預防前列腺癌的日常生活建議 預防勝於治療，透過日常生活的微調，能有效降低患病風險： 健康飲食： 減少攝取高脂紅肉，多吃富含抗氧化物及茄紅素的食物（如番茄、西瓜）、十字花科蔬菜（如西蘭花），以及大豆類製品。

規律運動： 每週進行至少150分鐘的中等強度帶氧運動，控制體重，避免中央肥胖。

定期體檢： 養成定期身體檢查的習慣，將防線推前。



前列腺癌雖然是香港男士常見的健康殺手，但它絕非不治之症。其生長速度相對緩慢，只要提高警覺，定期進行PSA篩查及直腸指檢，及早發現並接受適切治療，早期前列腺癌的五年存活率接近百分之百。放下顧忌，正視前列腺健康，才是對自己和家人最負責任的表現。

前列腺癌常見問題 1. 我最近小便有困難，是不是代表我已經患上了前列腺癌？ 不一定。小便困難、夜尿頻繁等下尿路症狀，極有可能是良性前列腺增生（前列腺肥大）引起，這是年長男士極為普遍的現象。不過，由於早期前列腺癌的症狀與良性增生非常相似，你應盡快求醫進行詳細檢查以排除癌症風險。

2. 抽血驗PSA指數偏高，是否等於確診癌症？ 不是。PSA指數升高可以由多種原因引起，包括前列腺發炎、良性前列腺增生，甚至是在抽血前曾進行過劇烈運動或有過性行為等。PSA偏高只是一個警號，醫生通常會配合直腸指檢，甚至安排抽針活檢，才能作最終確診。 3. 前列腺癌手術後一定會導致永久失禁或不舉嗎？ 這是一個常見的誤解。雖然手術（如前列腺全切除術）可能會觸及附近的尿道括約肌和勃起神經，但隨着現今機械臂微創手術的普及，醫生能更精準地切除腫瘤並保留神經線。大部分患者短暫的失禁情況會在術後數月內顯著改善，而勃起功能障礙亦可透過藥物等輔助方法逐步恢復。