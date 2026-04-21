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健康
出版：2026-Apr-21 09:00
更新：2026-Apr-21 09:00

減肥｜玩手機Game《Pikmin Bloom》3個月瘦11kg 醫生揭1招減肥的秘密武器是關鍵

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減肥｜玩手機Game《Pikmin Bloom》3個月瘦11kg 醫生揭1招減肥的秘密武器是關鍵

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玩手機遊戲都可以減肥？自從早年《Pokémon GO》引發全球空前熱潮，讓不少玩家都外出尋寶後，近年出現一款手機遊戲《Pikmin Bloom》也鼓勵行走。有醫生發現，許多患者求診時也突然出現體重加速下降現象，而原因是他們也有玩這款手機遊戲。有網友甚至分享自己玩這個遊戲3個月就自然瘦下11kg。醫生拆解原因，並指出1招減肥的秘密武器是關鍵。

減肥｜玩手機Game《Pikmin Bloom》3個月瘦11kg

台灣減重科醫生鄭語皓在其Threads上發文指出，在診間發現，有些原本減重速度平平的患者，突然間數字掉得特別快。他好奇追問之下，發現他們並沒有換藥、也沒有節食，唯一的共通點就是開始玩《Pikmin Bloom》這款手機遊戲。有台灣玩家在Threads上分享，玩《Pikmin Bloom》僅僅3個月就自然瘦下11公斤；也有久坐的上班族表示玩了1個月就輕了2公斤。

減肥運動｜增加步行數貼士（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，駕駛者可泊一個遠一點的停車場（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，乘搭交通公具可以早/遲一個站上/下車（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，選擇一個較遠的路去洗手間（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，每次運動之後行10分鐘作緩和運動（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，每餐後步行10分鐘（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，有樓梯便行樓梯（am730製圖）

減肥｜NEAT是減肥秘密武器是關鍵

《Pikmin Bloom》的核心玩法很簡單，需要「走路」來培養皮克敏、在路上種花。就像一個溫柔的督促者，讓你不知不覺多走幾步路。而這個「邊玩邊瘦」的現象，背後其實有著紮實的醫學原理。鄭醫生指出，玩《Pikmin Bloom》之所以能減重，關鍵在於大幅提升了NEAT(Non-Exercise Activity Thermogenesis，非運動性活動產熱)。

根據美國國家醫學圖書館資料，NEAT是指除了睡覺、吃飯和刻意運動之外，所有身體活動消耗的熱量——走去倒垃圾、站著辦公、爬樓梯、在家踱步，全都算在內。NEAT的力量遠比你想像中大。

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妙佑醫療國際的James Levine博士發現，兩個體型和職業相近的人，每天NEAT消耗的熱量差距竟然可以高達2,000大卡。根據哈佛醫學院的觀察，發現肥胖族群平均每天比體重正常的人多坐2.5小時，這直接解釋了體重差異背後的關鍵原因。

研究也指出，若肥胖人士將每天的站立與步行時間增加2.5小時，每日熱量消耗可以額外增加約350大卡。如果一個久坐的人每天能多站起來活動2.5小時，一年有機會減少超過13公斤的脂肪。

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減肥｜《Pikmin Bloom》額外2大好處 配合減肥針更好！

除了增加NEAT，玩《Pikmin Bloom》還有兩個額外好處：

  1. 提升胰島素敏感度：規律的步行有助穩定血糖，改善細胞對胰島素的反應，從根本減少脂肪堆積的機會。

  2. 脂肪動員效率變好：持續的低強度活動，能讓身體更有效率地將儲存脂肪分解為能量。

鄭醫生指，若你同時使用GLP-1類藥物(俗稱減肥針)，遊戲帶來的活動量提升會產生強大的協同效應：食慾下降加上活動量上升，減重速度將事半功倍。

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