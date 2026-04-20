引進嶄新乳癌診斷設備 擴大篩查資助計劃 提升女性乳癌意識

乳癌是香港婦女最常見的癌症，惟香港婦女對乳癌篩查的習慣仍未如理想。香港乳癌基金會獲方樹福堂基金、邵氏基金會、淨緣慈善基金及維拉律敦治．荻茜慈善基金支持，合共籌得約港幣700萬元，購置新一代乳房X光造影系統及超聲波系統，並推出乳癌篩查資助計劃，資助從未接受乳癌篩查的基層婦女接受檢查，預計有854名女性受惠。

及早發現為關鍵 基金會創會人張淑儀醫生表示：「乳癌個案持續上升，『及早發現是治療的關鍵』。若能在早期確診，治療效果將大為不同，存活率亦可顯著提高。」是次購置的乳房X光造影系統，具「真空輔助活組織檢查/切除」及「顯影增強乳房X光造影」功能，可提升診斷準確性及效率。第四代「3D自動乳房超聲波系統」則可提升影像分析效率及準確性。

乳癌篩查資助計劃 乳房X光造影加上超聲波掃描，可偵測到94%的癌症；透過乳房X光造影發現的乳癌個案中，約八成屬於早期(第0期至第I期)。患者十年整體存活率達95.7%，反映定期接受乳房篩查有助及早發現乳癌，並提升治療成效。 可是本港40歲或以上的乳癌患者中，有67%從未接受過乳房X光造影篩查，只有少於四分之一的患者有定期篩查習慣。為提高本港基層女性篩查意識，香港乳癌基金會推出乳癌篩查資助計劃，為40至74歲合資格婦女提供免費或資助乳房X光造影檢查，並按需要安排超聲波檢查，以鼓勵建立定期檢查習慣。詳情請致電3143 7333與基金會聯絡。