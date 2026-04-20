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健康
出版：2026-Apr-20 18:05
更新：2026-Apr-20 18:05

引進嶄新乳癌診斷設備 擴大篩查資助計劃 提升女性乳癌意識

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(左起)維拉律敦治．荻茜慈善基金顧問委員會委員黃於唱教授、邵氏基金會主席陳偉文博士 JP、香港乳癌基金會創會人張淑儀醫生、醫院管理局主席范鴻齡先生 SBS, JP、香港乳癌基金會主席霍何綺華博士、方樹福堂基金主席方文雄先生，BBS，JP、周大福慈善基金主席兼淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成先生。

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乳癌是香港婦女最常見的癌症，惟香港婦女對乳癌篩查的習慣仍未如理想。香港乳癌基金會獲方樹福堂基金、邵氏基金會、淨緣慈善基金及維拉律敦治．荻茜慈善基金支持，合共籌得約港幣700萬元，購置新一代乳房X光造影系統及超聲波系統，並推出乳癌篩查資助計劃，資助從未接受乳癌篩查的基層婦女接受檢查，預計有854名女性受惠。

及早發現為關鍵

基金會創會人張淑儀醫生表示：「乳癌個案持續上升，『及早發現是治療的關鍵』。若能在早期確診，治療效果將大為不同，存活率亦可顯著提高。」是次購置的乳房X光造影系統，具「真空輔助活組織檢查/切除」及「顯影增強乳房X光造影」功能，可提升診斷準確性及效率。第四代「3D自動乳房超聲波系統」則可提升影像分析效率及準確性。

乳房X光造影

乳癌篩查項目主要為乳房X光造影加上超聲波掃描。

乳癌篩查資助計劃

乳房X光造影加上超聲波掃描，可偵測到94%的癌症；透過乳房X光造影發現的乳癌個案中，約八成屬於早期(第0期至第I期)。患者十年整體存活率達95.7%，反映定期接受乳房篩查有助及早發現乳癌，並提升治療成效。

可是本港40歲或以上的乳癌患者中，有67%從未接受過乳房X光造影篩查，只有少於四分之一的患者有定期篩查習慣。為提高本港基層女性篩查意識，香港乳癌基金會推出乳癌篩查資助計劃，為40至74歲合資格婦女提供免費或資助乳房X光造影檢查，並按需要安排超聲波檢查，以鼓勵建立定期檢查習慣。詳情請致電3143 7333與基金會聯絡。

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