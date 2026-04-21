不婚快樂一生？研究發現「癌症風險較高」女性影響更大 專家咁樣講

對現代人而言，婚姻不再是人生的必經之路。美國一項研究指出，從未結婚者的癌症發生率高於曾結婚者，其中男性平均高出68%，而女性則高出83%；值得注意的是，年紀愈大，從未結婚者與曾結婚者之間的癌症發生率差距愈明顯。這項研究已於今年刊登在學術期刊《癌症研究通訊》(Cancer Research Communications)。

女性差距更大 研究：從未結婚者癌症發生率較高 有線電視新聞網(CNN)報道，這項於今年4月刊登在美國期刊《癌症研究通訊》的研究顯示，不論男女，從未結婚者的癌症發生率均高於曾結婚(包含離婚或喪偶)者，其中男性平均為68%，而女性則是83%。長期關注婚姻議題，但未參與該研究的維吉尼亞大學(University of Virginia)教授布萊德威爾考克斯(Brad Wilcox)直言，這樣的結果「讓人驚訝」，且與部分既有婚姻之於健康的研究結果並不相同。

婚姻如何影響健康？生活形態與就醫行為都有關 該研究與許多既有文獻認為，婚姻可能透過多個面向影響健康結果，其中已婚者通常較易取得醫療資源，例如部分保險制度可讓配偶被納入保障，且已婚者也可能不會輕易吸煙、飲酒或出現高風險性行為，這些舉動背後與肺癌、子宮頸癌等不同癌症發生差異有關。至於女性，子宮內膜癌、卵巢癌等癌種可能與生育機制相關，過去文獻也提到未曾生育者，在相關癌症風險較高。 年齡愈大關聯愈明顯 研究：可能是「效果累積」

研究主要作者、邁阿密大學醫療體系(University of Miami Health System)流行病學家保羅皮涅羅(Paulo S. Pinheiro)指出，若把該研究資料按年齡分開後發現，年紀愈大，從未結婚者與曾結婚者之間的癌症發生率差距愈明顯，可能代表相關差異是多年累積後才看得出來。 另把研究數據依種族與族裔拆開分析後，黑人男性呈現的差距相對更突出，未參與該研究的南加州凱薩醫療體系(Kaiser Permanente)老年醫學醫生賈洛德卡羅爾(Jarrod A. Carrol)表示，這種情況可能與伴侶支持有關，通常情況下，男女會因伴侶鼓勵更早接受治療與相關評估，進而影響後續健康結果。

婚姻是否讓人更健康？學者提醒要分清「因果」 未參與該研究的約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)家庭社會學榮譽教授安德魯切爾林(Andrew J. Cherlin)指出，婚姻研究長期存在一個癥結點，「到底是婚姻讓人更健康，還是健康的人更易結婚。」切爾林榮譽教授指出，婚姻通常會帶來醫療可近性與社會支持等優勢。皮涅羅流行病學家也提到，未婚且社會支持較弱的人，可能較不會主動做篩檢或接受預防性醫療。 現行制度獎勵婚姻？學者：易把問題簡化成「結婚就好」 未參與該研究，但長期撰寫癌症與婚姻議題的學者瓊德爾法托雷(Joan DelFattore)也提出不同看法，她指出婚姻看似帶來好處，可能反映的是制度設計對婚姻的獎勵，而不一定是婚姻本身直接造成較好結果，例如部分保險制度把配偶納入保障，卻不一定把其他支持者納入，且若相關研究與醫療訓練已先入為主把「結婚很好、未婚不好」當作前提，結果就可能會不夠客觀。