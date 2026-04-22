腦退化｜貪方便食便利店三文治/包裝麵包 恐增中風腦退化風險 醫生科3招微調飲食保健康

忙碌的都市人總是會貪圖方便會，忽略健康飲食的重要性。有醫生指出，如果常常因方便而選擇便利店的三文治或微波食品，有可能會增加中風或腦退化風險。不過，醫生亦提出3大微調飲食方案，有助輕鬆地保持健康。

腦退化｜貪方便食便利店三文治/包裝麵包 營養功能醫學專家劉博仁在其Facbook專頁上分享指，雖然微波食品、公仔麵或便利店的火腿三文治可以快速解決一餐，但其實這些選擇會令大腦不知不覺地承受著長期的負擔。劉醫生強調，超加工食品(Ultra-processed foods, UPF)並非只有公仔麵才算，通常經過多道工業化製程，並添加了大量香料、乳化劑、甜味劑、色素或其他化學添加物，天然食材的比例極低，都是超加工食品。日常生活中常見的隱形殺手包括： 早餐類：煙用、火腿、市售調味穀物麥片、包裝麵包。

飲品類：手搖飲、碳酸飲料、添加代糖的濃縮果汁。 零食類：薯片、包裝甜點、冷凍炸雞。

腦退化｜超加工食品如何增中風腦退化風險？ 根據2025年發表的一項追蹤研究，長期攝取高比例的超加工食品，與中風風險增加以及認知功能衰退之間存在顯著的正向關聯。劉醫生指出，這些食物對大腦如此不友善，主要可歸結為三個機制： 1. 誘發慢性神經發炎 超加工食品中的高糖分與多種化學添加物，會促使身體產生慢性發炎反應。大腦在長期處於發炎狀態下，神經細胞容易受損，進而影響記憶、專注力與執行功能。 2. 損害腦血管健康 此類食品通常含有極高的鈉與不健康的脂肪，長期攝取會加速動脈硬化，導致腦部血流供應不足，中風的風險便隨之升高。

3. 營養空洞效應 超加工食品提供大量的「空熱量」——熱量充足，但缺乏纖維、維生素、礦物質與植化素等大腦所需的微量營養素。就像一台高性能跑車卻從不更換機油，大腦的代謝與修復能力將逐漸衰退。

腦退化｜3招微調飲食保健康 劉醫生表示，不需要立刻完全戒除所有超加工食品，也不需要追求「聖人級」的完美飲食。只要嘗試以下三個方向，就能為大腦帶來顯著的保護： 換個形式：想吃肉的時候，優先選擇新鮮肉類，而非加工過的食物。 學會看標籤：購買包裝食品前，翻到背面查看成分表。如果列表長得像化學實驗室的試劑清單，就不妨放回貨架。 循序漸進：每天只要減少10%的超加工食品攝取量，長期下來就能對大腦健康產生明顯的正向影響。