腎病｜性行為怕傷腎腎虧 腎有事就要禁慾？醫生揭性愛5大護腎好處 2種體位最適合

腎臟問題總會令人聯想到性能力，但又是否代表腎病患者的性生活就一定受影響？有醫生指出，許多腎病患者求診時會表示怕再進行性行為會傷及腎臟，甚至因此杜絕擁有性生活。但醫生指出，其實性愛對腎臟不壞反利，而且有5大好處，其中更有2種體位最適合腎病患者。

腎病｜性行為怕傷腎腎虧 腎有事就要禁慾？ 腎臟科醫生洪永祥在其Facebook專頁上分享指，一名 52歲患者患有第三期性腎衰竭，求醫時表示自己擔心會腎虧，所以避開進行性行為。這種腎病患者的「性焦慮」也很常見，許多患者發現腎絲球過濾率低下時，心中都會覺被判「性愛死刑」。洪醫生先指，必須先釐清性行為對身體的負荷到底有多大，以及射精會不會導致腎絲球過濾率下降

1. 性愛運動量 《美國心臟病學雜誌》曾發表研究，成年男性在性行為時，平均心跳約每分鐘110至130下，體力消耗大約等於3到4個代謝當量。換算成日常活動，差不多是在平地以時速5公里快走15分鐘，或是爬兩層樓梯。若平時爬樓梯不會胸悶、不會喘不過氣，那麼您的腎臟和心臟絕對有能力應付親密行為帶來的生理負荷。 2. 精液 ≠ 腎功能精華 現代醫學很清楚精液主要由水、蛋白質、果糖和酵素構成，由前列腺、儲精囊和睪丸製造。腎臟的工作是過濾血液、排除毒素。《泌尿醫學雜誌》指出，射精並不會改變血液中的肌酸酐濃度或腎絲球過濾率。換句話說，射精不等於消耗腎功能，不會導致腎功能惡化。

3. 射精會帶走重要蛋白質嗎？ 每毫升精液大約只含35毫克的蛋白質。對於一天可能從尿液流失數公克蛋白質的腎友來說，這點損失根本可以忽略不計，完全不必擔心營養失衡

腎病｜醫生揭性愛5大護腎好處 洪醫生指，很多患者以為生病就要「清心寡欲」，但其實適度的性愛是腎臟的隱形護衛，而且不止是與伴侶的情感連結，更是一場溫和的全身代謝運動。其好處如下： 1. 降低心血管風險 慢性腎病患者最大的致命威脅其實是心血管疾病，而非尿毒症。規律且溫和的性行為屬於中低強度有氧活動，能鍛鍊心肌、促進循環、改善血管內皮功能，對預防全身動脈硬化有幫助。

2. 紓壓與降血壓 高血壓是腎功能惡化的主要推手。性行為過程中，大腦會釋放大量催產素和腦內啡，有效降低壓力荷爾蒙(皮質醇)。《生物心理學》期刊的研究發現，規律性生活的人面對壓力時血壓波動較小，這對降低腎絲球壓力非常有益。 3. 改善抑鬱與焦慮 長期飲食限制和藥物治療，很容易讓腎友產生「病態感」，覺得自己不再是完整的個體。親密接觸是最直接的心理支持，讓患者感受到自己仍有吸引力、仍有能力去愛。這能大幅緩解慢性腎臟病常見的抑鬱傾向。

4. 提升睡眠品質 尿毒素常常干擾腎友的神經系統，導致失眠或淺眠。性行為後的放鬆感有助於進入深層睡眠，而高品質的睡眠正是腎臟修復組織、排除廢物的關鍵時機。 5. 維持骨盆腔血液循環 對男性規律排精有助減少前列腺液淤積；對女性有助增加骨盆腔血流，改善因尿毒症導致的陰道黏膜萎縮，減少乾澀造成的小傷口感染。

腎病｜ 腎病干擾性功能4大原因 雖然性愛不傷腎，但不可否認，慢性腎衰竭(尤其第四期以後)確實會干擾性功能。這不是因為你「虛」，而是疾病與尿毒素在作怪。原因如下：

1. 血管硬化與充血障礙 《腎臟國際》雜誌研究指出，慢性腎病患者普遍存在血管內皮功能障礙。勃起依賴微血管充血，當自律神經與血管彈性變差，就會發生勃起困難、舉而不堅。 2. 尿毒素累積與貧血 腎絲球過濾率低於30分時，尿毒素(如吲哚硫酸鹽)會攻擊血管內皮細胞，造成勃起困難；貧血也會導致性功能過程受挫。 3. 性荷爾蒙失衡 《臨床內分泌學與代謝雜誌》研究發現：高達50%的男性腎友血中睪固酮濃度顯著低於常人；女性腎友泌乳素升高，導致排卵障礙、陰道乾澀，性慾大幅下降。

4. 藥物副作用 部分降血壓藥(如乙型阻斷劑、某些利尿劑)可能干擾勃起功能，讓病友陷入「保腎卻失性」的兩難。 腎病｜6招安全享受親密關係 洪醫生提醒，如果腎病患者要安全享受親密關係，有3大建議和3大陷阱要留意： 3大建議： 評估心肺耐力：若患有嚴重心臟衰竭或控制不佳的高血壓，請先諮詢主治醫師。行房中出現胸痛、極度氣喘，應立即停止。 預防細菌感染(尤其女性)：《國際泌尿學與腎臟學雜誌》指出，CKD患者性行為後尿路感染風險比常人高出2.5倍。建議女性行房後立即排尿，必要時配合醫師使用抗生素。 選對姿勢與強度：側躺或傳教士式這類較不費力的姿勢比較適合。多囊腎或腎絲球炎患者應避免腹部受到強烈撞擊，以減少腎臟不適。

3大陷阱： 不要在急性期進行：感冒、腎絲球發炎、泌尿道感染、任何手術剛結束，務必好好休息，節省體力。 不要自行購買壯陽藥：市售許多「補腎」或不明壯陽藥，常含高濃度鉀、磷或摻雜過量西藥，可能引發高血鉀導致心律不正。 不忽略伴侶的擔憂：有些太太也怕「害到你」而一直拒絕。主動溝通，讓對方知道「醫生說可以」，或直接帶太太到門診詢問，減少伴侶焦慮。

腎病｜4實證方法改善勃起困難 洪醫生指出，有改善勃起困難的4個實證方法：

1. 正確使用威而鋼(偉哥)(需醫師處方) 《美國腎臟病雜誌》臨床試驗顯示，在專業監控下使用PDE5抑制劑(如威而鋼)對多數CKD患者安全且能提升生活品質。重要禁忌：若正服用心臟科「硝酸鹽類」舌下錠或貼片，絕對禁止使用，否則會導致致死性低血壓。 2. 檢視藥物並與醫師討論調整 常見造成勃起困難的四大藥物：乙型阻斷劑、部分利尿劑、SSRI抗抑鬱藥、部分止痛藥。請醫師評估調整，可能改善性生活滿意度。 3. 經常練習深蹲 深蹲是「大肌群訓練」，能刺激身體分泌更多睪固酮，直接影響性慾、勃起能力與精力；同時強化下半身與骨盆區域血流，使勃起品質更好。建議每周3次、每次10至15分鐘深蹲。

4. 正確補充關鍵營養素 在限磷、限鉀、限蛋白的前提下，補充足夠的優質蛋白質、維生素、鋅、硒、鐵。可將海鮮或瘦肉列入每天5份蛋白質中的2份；多補充南瓜子、茄紅素。若擔心磷鉀過高，可選擇低磷鉀、低蛋白的腎友專用保健品。 洪醫生表示，治療腎臟，是為了讓你更好地生活，而不是讓你為了腎臟而放棄生活。性愛不只是生理的發洩，它更是情緒的避風港。在對抗腎病的漫長旅途中，你需要這份溫暖來支撐意志。只要掌握正確的方法、與醫生保持溝通，你絕對有權利、也有能力擁抱屬於你的溫柔。