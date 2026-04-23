脫髮｜常綁頭髮/日日洗頭恐頭髮愈甩愈多！醫生揭4大習慣是脫髮元兇

髮量減少竟是平日的壞習慣出錯？有醫生指出，若習慣每天綁頭髮或洗頭有可能會令脫髮問題變得愈來愈嚴重。醫生指出，平日小小的４大習慣可能是脫髮問題的元兇。
脫髮｜4大習慣是脫髮元兇
皮膚科柯博桓醫生在其facebook專頁上分享指，有些患者可能未滿四十，髮絲卻已細軟脆弱，變得愈來愈細且容易斷裂。這不一定是老化或遺傳，更常見的原因，其實藏在每天不經意的動作與習慣裡。若繼續忽略，不只髮質難以恢復，還可能讓落髮問題持續惡化。以下四個常見的「傷髮習慣」：
1. 早上梳頭
睡覺時，頭髮與枕頭反覆摩擦，毛鱗片容易呈現張開或受損狀態。此時若拿起梳子強行梳頭，等於直接撕裂脆弱的髮絲，長期下來髮質必然粗糙分岔。
正確做法：起床後先用手輕輕將髮絲整理，再選用寬齒梳，從髮尾開始一段一段向上梳理，大幅減少對毛鱗片的傷害。
2. 洗完頭習慣用熱風猛吹
高溫會破壞頭髮的蛋白質結構。長期用過熱的風直吹髮絲，水分與油脂迅速流失，頭髮會變得乾枯、缺乏彈性，更容易斷裂。
正確做法：洗完頭先用毛巾輕壓吸乾水分(切勿用力搓揉)，接著將吹風機調至中低溫，距離頭皮與髮絲約20cm吹乾。
3. 過度清潔
有些人覺頭髮容易出油，便每天用強效清潔、深層去油的洗髮精反覆清洗。然而，頭皮需要適量的天然皮脂來維持健康環境。過度清潔會帶走這層保護膜，導致頭皮乾燥、緊繃，毛囊失去滋潤而變得脆弱，脫髮反而加重。
4. 長期綁緊馬尾或辮子
許多女性習慣將頭髮緊緊紮起，但長時間、高強度的拉力會持續作用在髮根與毛囊上，慢慢損傷毛囊周圍的組織，導致該區域的頭髮愈長愈細、愈來愈稀疏，甚至形成永久性脫髮——醫學上稱為「牽引性禿髮」。