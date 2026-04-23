脫髮｜常綁頭髮/日日洗頭恐頭髮愈甩愈多！醫生揭4大習慣是脫髮元兇

髮量減少竟是平日的壞習慣出錯？有醫生指出，若習慣每天綁頭髮或洗頭有可能會令脫髮問題變得愈來愈嚴重。醫生指出，平日小小的４大習慣可能是脫髮問題的元兇。

脫髮｜4大習慣是脫髮元兇

皮膚科柯博桓醫生在其facebook專頁上分享指，有些患者可能未滿四十，髮絲卻已細軟脆弱，變得愈來愈細且容易斷裂。這不一定是老化或遺傳，更常見的原因，其實藏在每天不經意的動作與習慣裡。若繼續忽略，不只髮質難以恢復，還可能讓落髮問題持續惡化。以下四個常見的「傷髮習慣」：

1. 早上梳頭