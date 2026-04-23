慢性關節疼痛有救！低劑量放射治療助緩解

若長期出現關節疼痛，經骨科、中醫科、疼痛科或風濕免疫科評估為慢性發炎且保守治療效果有限，可諮詢放射腫瘤科，評估是否適合低劑量放射治療，透過跨科合作改善疼痛與生活品質。

長期受慢性關節疼痛困擾、且對藥物或注射治療反應不佳的病人，如今有了新的非侵入性選擇。大林慈濟醫院放射腫瘤科與疼痛中心跨團隊合作，透過「低劑量放射治療」，針對肩、膝、髖及手指等全身大小關節發炎提供止痛效果，為不願接受手術或保守治療效果不佳的病人帶來新的治療選項。

多種治療仍反覆發炎 肩痛患者生活受影響

陳女士長期深受左肩關節疼痛困擾，疼痛最高達5分(滿分10分)，嚴重影響日常工作與生活。多年來曾嘗試中醫針灸、復健及骨科復位等治療，但效果有限。之後接受疼痛中心藥物控制與關節腔內注射，雖一度改善，疼痛仍反覆發作，且隨時間推移，肌腱與韌帶持續出現新的發炎狀況。

為改善症狀，大林慈濟醫院疼痛中心主任王思讚醫生將她轉介至放射腫瘤科接受低劑量放射治療。陳女士表示，首次治療後肩膀立即感到「如釋重負」，原本難以甩動的手臂逐漸恢復活動能力；完成一半療程時，疼痛分數已降至0分，只剩輕微痠感，生活品質明顯改善。