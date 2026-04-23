慢性關節疼痛有救！低劑量放射治療助緩解

長期受慢性關節疼痛困擾、且對藥物或注射治療反應不佳的病人，如今有了新的非侵入性選擇。大林慈濟醫院放射腫瘤科與疼痛中心跨團隊合作，透過「低劑量放射治療」，針對肩、膝、髖及手指等全身大小關節發炎提供止痛效果，為不願接受手術或保守治療效果不佳的病人帶來新的治療選項。
多種治療仍反覆發炎 肩痛患者生活受影響
陳女士長期深受左肩關節疼痛困擾，疼痛最高達5分(滿分10分)，嚴重影響日常工作與生活。多年來曾嘗試中醫針灸、復健及骨科復位等治療，但效果有限。之後接受疼痛中心藥物控制與關節腔內注射，雖一度改善，疼痛仍反覆發作，且隨時間推移，肌腱與韌帶持續出現新的發炎狀況。
為改善症狀，大林慈濟醫院疼痛中心主任王思讚醫生將她轉介至放射腫瘤科接受低劑量放射治療。陳女士表示，首次治療後肩膀立即感到「如釋重負」，原本難以甩動的手臂逐漸恢復活動能力；完成一半療程時，疼痛分數已降至0分，只剩輕微痠感，生活品質明顯改善。
慢性肌骨疼痛複雜 二線治療提供新選擇
王思讚醫生指出，陳女士的磁力共振檢查顯示肌腱撕裂傷，肩胛後方並伴隨大型水瘤。經超音波導引抽吸水瘤與多次注射治療後，雖有改善但仍反覆發作。
他表示，慢性肌肉骨骼疼痛成因複雜，臨床治療方式多元。當玻尿酸、葡萄糖、類固醇或高濃度血小板(PRP)等注射治療效果有限，或病人對神經燒灼、微細動脈栓塞等侵入性處置有所顧慮時，非侵入性的低劑量放射治療可作為重要的二線替代療法。
低劑量放療抑制發炎 六至九成患者可緩解
放射腫瘤科陳良政醫生解釋，低劑量放射治療是利用低劑量放射線引發免疫調節反應，抑制發炎細胞激素，進而達到抗發炎與止痛效果。治療劑量相當安全，總劑量不到一般癌症放射治療的二十分之一。
治療方式也相當簡便，每週治療2次、共6次即可完成一個療程，每次約5分鐘。過程毋須麻醉或侵入性處置，病人僅需平躺即可完成，沒有傷口也不會感到疼痛。臨床統計顯示，對於保守治療效果不佳的慢性疼痛患者，約有六至九成可獲得明顯緩解。除肩關節外，膝關節、髖關節與手指關節等慢性發炎疼痛也可能受益。
長期關節痛應就醫評估 跨科治療改善生活
大林慈濟醫院提醒，若長期出現關節疼痛，經骨科、中醫科、疼痛科或風濕免疫科評估為慢性發炎且保守治療效果有限，可諮詢放射腫瘤科，評估是否適合低劑量放射治療，透過跨科合作改善疼痛與生活品質。
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