HER2陽性乳癌復發風險高？關鍵治療策略就係「呢一步」

正值事業與家庭雙重忙碌的40多歲女性，在一次檢查中被診斷出荷爾蒙受體陽性(HR+)與HER2陽性乳癌，當時不僅腫瘤已超過5公分，腋下淋巴結也出現轉移，屬高風險早期乳癌。面對突如其來的診斷，她在醫療團隊詳細說明病況與治療規劃後，選擇積極配合治療，陸續完成手術、化療及抗HER2標靶治療，並依照醫生建議再接受為期一年的強化輔助治療。如今整體抗HER2療程已順利完成，目前的她正配合醫囑持續接受荷爾蒙治療與定期追蹤，生活也逐步重返原有步調。

HER2 陽性乳癌復發風險高 治療與追蹤不可忽視 HER2陽性乳癌約佔所有乳癌的15%至25%，屬於生長速度較快、惡性度較高、侵略性較強的乳癌亞型，復發與遠端轉移風險相對較高。臺北榮民總醫院乳房外科鄭涵方醫生指出，相較於一般常見的管腔型乳癌，HER2陽性乳癌具備極高的中樞神經親和力，發生腦部轉移等遠端復發的風險與三陰性乳癌同屬高危險群。因此，即使完成手術、化療與標靶等標準治療，仍不可掉以輕心，需透過長期追蹤與完整治療規劃降低復發風險。近年隨著HER2標靶治療持續進步，HER2陽性乳癌的治療成效已大幅提升，但高風險病患的復發預防仍是臨床重要課題。

高復發警號：腫瘤大於 2 公分、淋巴已轉移 臨床上，若HER2陽性乳癌病患符合「腫瘤大於2公分」、「已有淋巴結轉移」等條件，即屬復發風險較高族群；此外，對於先接受術前藥物治療的患者來說，手術後是否達成「病理完全緩解(pathologic complete response，pCR)」是一項關鍵的預後指標。它不僅反映了腫瘤對藥物的敏感度，也與長期的復發機率息息相關。針對這類高風險，或是術後未達pCR的患者，即便已完成標準治療，醫生仍建議評估是否接受「輔助治療」。透過額外服用一年的抗HER2小分子藥物，能在既有治療基礎上再加一道防線，盡可能降低未來復發與轉移的機率。

多一年輔助治療 有助於降低復發率 「輔助治療」是針對高風險HER2陽性乳癌病患，在完成既定的一年標準抗HER2標靶治療後，透過延伸性的抗HER2治療策略，進一步降低復發風險。鄭醫生進一步說明，「輔助治療」的效益在「荷爾蒙受體陽性(HR+)」族群尤為顯著。大型臨床試驗的長期追蹤數據指出，針對術前治療後「未達病理完全緩解(non-pCR)」的高風險病患，接續服用一年「抗HER2小分子口服藥物」，不僅能提升侵襲性疾病無病存活率，更能實質延長病患的「整體存活期」，並有效降低棘手的腦部轉移風險。相對地，若病患在術前已順利達成病理完全緩解(pCR)，此階段強化治療的主要助益則著重於進一步鞏固無病存活率。這顯示透過精準的風險分層，能幫助高風險患者建立更完善的長期防護網。

治療副作用可管理 醫病溝通是成功關鍵 不少病患在得知還需再接受一年口服治療時，第一反應往往是擔心「治療怎麼還沒結束？」、「副作用會不會影響好不容易恢復的生活？」等等。對此，鄭醫生解釋，臨床上最常見副作用為腹瀉，另可能出現輕微疲倦、噁心或食慾改變，但大多可透過止瀉藥物、飲食調整與劑量管理獲得良好控制，且多數病患在醫療團隊協助下，仍可維持工作與日常生活。鄭醫生強調，治療過程中最重要的是醫病充分溝通，協助病患理解「多一年治療」的目的，不只是延長療程，而是替高風險族群再多建立一道預防復發的防線。