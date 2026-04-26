肩膊痛到梳頭都有困難 反置式人工肩關節置換輔以3D術前模擬精準掌握角度

70歲的陳女士長期受肩關節退化及嚴重旋轉肌破裂所苦，左手一度無法抬高超過肩膀，連拿取高處物品都需他人協助，甚至夜間疼痛影響睡眠。經台灣衛生福利部臺北醫院骨科陳建龍醫生檢查評估後，以反置式人工肩關節置換手術，並搭配術前3D模擬規劃植入位置，術後生活能力明顯改善，且不再因半夜疼醒。

肩關節嚴重退化連穿衣都難 反置式人工肩關節手術提供新選擇 梳頭、穿衣服，肩膀卻痛到手完全抬不起來，甚至半夜翻身也因劇痛驚醒，對於許多高齡長者而言，嚴重的肩關節退化與旋轉肌破裂不只是單純的「痠痛」，而是直接衝擊生活自理能力的難題。陳建龍醫生提醒，當藥物或物理治療等保守手段效果有限時，反置式人工肩關節置換手術是臨床上的選項之一。然而，這類手術對於植入物的角度與位置精確度要求極高，若出現偏差，可能會對術後穩定度與關節功能恢復產生影響。

手術角度稍有偏差恐影響穩定度 術前 3D 模擬重建輔助數據升級 傳統的肩關節置換多半依賴旋轉肌的完整性，但對於高齡且合併嚴重旋轉肌破裂或骨缺損明顯或結構複雜的個案，手術難度將大幅提升，反置式人工肩關節的設計能改用三角肌帶動關節活動。陳建龍醫生指出，這種機制能在旋轉肌無法發揮功能的情況下，協助患者恢復手臂抬高的動作。雖然技術趨於成熟，但手術成功的關鍵仍在於植入位置的精準度。為了進一步提升安全性，導入術前3D模擬影像重建技術，手術決策能從「經驗判斷」升級為「數據輔助」。

術前掌握骨缺損與植入方向 模擬技術對複雜個案優勢 透過電腦斷層掃描資料，醫生能在術前建立高解析度的三維骨骼模型，精確分析患者的肱骨頭與肩盂窩結構，醫療團隊可在進入手術室前，於電腦模型上模擬不同尺寸、角度與位置的植入物。這項流程能幫助醫生提前預判骨質狀況，尋找最佳的植入方向，並掌握患者個體間的解剖差異，將手術中的不確定因素降至最低，進而輔助提升整體的精準度。 術後復康與日常護理是恢復關鍵 維持關節穩定須注意特定姿勢