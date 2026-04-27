車禍骨折後遺症痛難耐 中醫「內外兼治」介入調理減緩慢性疼痛

透過針藥並用的整合療法，不僅能有效緩解肌肉繃緊，也能縮短骨傷的復原期，避免骨折後遺症演變成慢性疼痛，穩健的回歸日常生活。

62歲陳先生，去年自從發生車禍後，因為「第二腰椎壓迫性骨折」被西醫叮囑要持續監察，若骨折惡化，可能得注射骨水泥固定。但在等待復原期間，陳先生劇烈腰痛症狀始終沒有改善，甚至連坐起、翻身都困難，夜晚更因疼痛反覆驚醒，生活質素大幅下降。輾轉他改到中醫門診，接受「針上灸」療法結合中藥調理，腰部痠痛感明顯減輕，不僅恢復睡眠品質，更因骨質修復狀況良好，得以暫緩後續的骨水泥手術，重新找回生活品質。

中高齡骨質流失增風險 骨折後慎防慢性疼痛

收治病例的奇美醫院中醫部骨傷科主任任東輝指出，中高齡族群因骨質疏鬆與肌肉量流失，脊椎結構較脆弱，即使受到輕微外力，也可能造成壓迫性骨折。而骨折後最令病人困擾的往往不是受傷當下，而是後續引發的代償性肌肉僵硬與身體結構支撐力不足，這也是導致病人無法長期維持同一姿勢、反覆痠痛，陷入惡性循環的主因。

針上灸結合中藥調理 內外並進助緩解骨折後疼痛

對於個案陳先生的治療，任東輝主任表示，最後是採取針上灸搭配中藥調理的方式處理。他解釋，所謂針上灸，是將針刺與溫熱刺激結合，藉由熱能深入較深層組織，幫助放鬆繃緊肌群、促進局部循環；同時搭配強筋壯骨的中藥內服，從體內支持骨骼修復與氣血調整。而經過約1個月治療後，陳先生疼痛明顯減輕，夜間睡眠改善，日常活動能力也逐步恢復。