熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Apr-26 09:00
更新：2026-Apr-26 09:00

慢性發炎｜50歲男易疲倦記憶變差但檢查正常 恐慢慢增中風腦退化風險 醫生教5招回復狀態

分享：
Wayne 04

慢性發炎｜50歲男易疲倦記憶變差但檢查正常 恐慢慢增中風腦退化風險 醫生教5招回復狀態

adblk4

當身體出現微妙變化可能是身體發炎的徵兆！有醫生分享一宗案例指，一名50歲男子近日總是感到疲倦，並且記憶力變差，但檢查後卻沒有大礙。醫生指出，這種情況有可能是身體正在發炎，使中風及腦退化風險增加。不過患者經5招生活調整3個月就可以回復狀態。

慢性發炎｜50歲男易疲倦記憶變差但檢查正常

營養功能醫學專家劉博仁在其facebook專頁上分享最新消息指，該名男子是企業主管，他表示自己最近很容易累、睡不好、記憶力變差，但檢查報告都正常。劉醫生指，這個情況幾乎每週都會在診所出現，很多人以為沒有紅、沒有腫、沒有痛，就是健康。其實，身體可能正處於一種容易被忽略的低度慢性發炎狀態。

慢性發炎｜甚麼是低度慢性發炎？

劉醫生解釋指，這種發炎非常特別：

  • 沒有明顯症狀

  • 沒有疼痛感

  • 抽血檢查可能只看到一點點異常指標

adblk5

但它就像一把小火，在體內慢慢燃燒，日積月累，長期下來會對身體造成廣泛的傷害。

腦退化預防方法｜早上10個習慣阻截退化 頭腦更靈活（am730製圖） 腦退化預防方法｜1. 一邊工作一邊收聽喜歡電台節目（am730製圖） 腦退化預防方法｜2. 散步（am730製圖） 腦退化預防方法｜3. 做家務（am730製圖） 腦退化預防方法｜4. 大聲朗讀（am730製圖） 腦退化預防方法｜5. 照鏡子微笑（am730製圖） 腦退化預防方法｜6. 洗澡（am730製圖） 腦退化預防方法｜7. 打電話（am730製圖） 腦退化預防方法｜8. 規劃待辦事項（am730製圖） 腦退化預防方法｜9. 持續簡單的運動（am730製圖） 腦退化預防方法｜10. 吃水果（am730製圖）

慢性發炎｜低度慢性發炎與哪些疾病有關？

現代醫學研究發現，慢性低度發炎與幾乎所有慢性疾病都有關聯：

  • 血糖失控：糖尿病

  • 血管阻塞：心肌梗塞、中風

  • 記憶退化：失智

  • 癌症：促進癌細胞生長

  • 自體免疫疾病：使免疫系統攻擊自身組織

  • 情緒障礙：情緒低落、焦慮也與發炎有關

慢性發炎｜體內慢性發炎5大主因

劉醫生指，引發體內慢性發炎的主因，往往不是疾病本身，而是日常生活習慣：

  • 長期攝取精緻糖、加工食品

  • 壓力大、沒有好好放鬆

  • 睡眠不足或品質不佳

adblk6

  • 腸道菌相失衡

  • 缺乏規律運動

    • 這些習慣會讓免疫系統一直處於「半開機」狀態，持續釋放發炎因子，卻沒有真正的感染或外傷需要處理。

    練習記憶力預防腦中風及失智（am730製圖） 練習記憶力預防腦中風及失智（am730製圖） 練習記憶力預防腦中風及失智（am730製圖） 練習記憶力預防腦中風及失智（am730製圖）

    慢性發炎｜5招回復狀態

    不過，這個情況是可以改善的，若要降低體內的慢性發炎，不需要藥物，而是從生活方式著手。他建議從以下5件事開始：

    1. 飲食乾淨：減少糖分與加工食品。

    2. 每天運動：不必劇烈運動，但要持續。

    3. 睡眠穩定：規律作息、充足睡眠，比任何補品都重要。

    4. 修復腸道：多吃膳食纖維、發酵食物，維持腸道菌相健康。

    5. 學會放鬆：不是硬撐著，而是主動進行深呼吸、冥想或休閒活動。

    劉醫生指出，該名患者聽取建議後，花了3個月逐步調整飲食、運動、睡眠與壓力管理。回診時表示自己好像回到10年前的狀態。劉醫生強調，健康從來不是突然變好的，而是你每天一點一滴，把體內的發炎慢慢降下來的。

    adblk7

    ADVERTISEMENT

    【👇立即追蹤👇】

    ad

    恭喜你！獲取1分 !

    更多積分任務