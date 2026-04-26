慢性發炎｜50歲男易疲倦記憶變差但檢查正常 恐慢慢增中風腦退化風險 醫生教5招回復狀態

當身體出現微妙變化可能是身體發炎的徵兆！有醫生分享一宗案例指，一名50歲男子近日總是感到疲倦，並且記憶力變差，但檢查後卻沒有大礙。醫生指出，這種情況有可能是身體正在發炎，使中風及腦退化風險增加。不過患者經5招生活調整3個月就可以回復狀態。

營養功能醫學專家劉博仁在其 facebook專頁 上分享最新消息指，該名男子是企業主管，他表示自己最近很容易累、睡不好、記憶力變差，但檢查報告都正常。劉醫生指，這個情況幾乎每週都會在診所出現，很多人以為沒有紅、沒有腫、沒有痛，就是健康。其實，身體可能正處於一種容易被忽略的低度慢性發炎狀態。

但它就像一把小火，在體內慢慢燃燒，日積月累，長期下來會對身體造成廣泛的傷害。

這些習慣會讓免疫系統一直處於「半開機」狀態，持續釋放發炎因子，卻沒有真正的感染或外傷需要處理。

慢性發炎｜5招回復狀態

不過，這個情況是可以改善的，若要降低體內的慢性發炎，不需要藥物，而是從生活方式著手。他建議從以下5件事開始：

飲食乾淨：減少糖分與加工食品。 每天運動：不必劇烈運動，但要持續。 睡眠穩定：規律作息、充足睡眠，比任何補品都重要。 修復腸道：多吃膳食纖維、發酵食物，維持腸道菌相健康。 學會放鬆：不是硬撐著，而是主動進行深呼吸、冥想或休閒活動。

劉醫生指出，該名患者聽取建議後，花了3個月逐步調整飲食、運動、睡眠與壓力管理。回診時表示自己好像回到10年前的狀態。劉醫生強調，健康從來不是突然變好的，而是你每天一點一滴，把體內的發炎慢慢降下來的。