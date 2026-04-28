補身｜食番茄可護心臟 食蘋果可護腎 營養師揭30種補身食物 對應身體10部位

透過攝取不同營養，以為身體不同部位提供好處！有營養師指出，日常飲食中，有不少健康的食物的營養就能把營養送到身體真正需要的地方。營養師整理30種補身食物，解釋吃甚麼食物可以幫哪個對應的身體10部位。

補身｜營養師揭30種補身食物 對應身體10部位 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，每天吃進去的食物，其實正悄悄為身體各個部位加分。有些食物特別滋養大腦，有些對心臟、腸道或女性健康更有幫助。只要吃對方向，就能把營養精準送達身體真正需要的地方。她列出完整「從頭到腳飲食指南」，幫助你在日常餐盤中輕鬆搭配： 1. 護大腦： 推薦食物：核桃、亞麻籽、藍莓

功效：提供優質脂肪酸與抗氧化營養素，有助於維持專注力與思緒清晰。 2. 護眼睛：

推薦食物：菠菜、紅蘿蔔、番薯

功效：富含葉黃素與β-胡蘿蔔素，特別適合長時間使用螢幕的族群。

注意：甲狀腺功能異常者，菠菜的攝取量需適度控制。 3. 護心臟： 推薦食物：番茄、橄欖油、石榴

功效：補充多酚類物質與健康油脂，支持心血管健康與循環功能。

注意：正在服用抗凝血藥物(如華法林)者，食用石榴前建議先諮詢醫師。 4. 護肺臟： 推薦食物：提子、山藥、洋蔥

功效：含多種植化素與抗氧化成分，幫助身體應對空氣中的刺激物。

注意：腸胃較敏感的人，山藥與洋蔥應留意食用份量。

5. 護胃部： 推薦食物：生薑、椰菜、香蕉

功效：性質溫和，能讓消化道運作更順暢，減少不適。

注意：有胃食倒流困擾，生薑建議從少量開始嘗試，觀察反應。 6. 護肝臟： 推薦食物：薑黃、椰菜花、大蒜

功效：支持肝臟的代謝與解毒機制，特別適合外食族或經常接觸加工食品的人。 7. 護腎臟： 推薦食物：蘋果、蔓越莓、青椒

功效：補充抗氧化物，有助於維持泌尿道健康。

注意：慢性腎臟病患者需留意這些食物的鉀含量，應諮詢醫師或營養師。 8. 護腸道：

推薦食物：木瓜、乳酪、泡菜

功效：提供天然消化酵素與益生菌來源，腸道穩定，全身狀態更平衡。

注意：對乳糖敏感者，可選擇無糖優格或植物性發酵食品(如豆漿優格)。 9. 護骨骼： 推薦食物：牛奶、豆干、柑橘

功效：補充鈣質與維他命C，支撐日常活動力與骨骼健康。

注意：乳糖不耐症者可將牛奶替換為豆製品(如豆干、傳統豆腐)。 10. 護卵巢與子宮： 推薦食物：牛油果、莓果、黃豆

功效：提供優質脂肪與植物性營養素(如大豆異黃酮)，是女性日常飲食的貼心選擇。

補身｜慢性病患者應求醫調整飲食 營養師提醒，重點在於飲食多元、搭配均衡。若本身有慢性疾病、特殊體質，或正在服用藥物，應依照醫師或營養師的個人化建議調整。