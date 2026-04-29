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健康
出版：2026-Apr-29 11:30
更新：2026-Apr-29 11:30

肥胖｜多個方法更清楚 美研究：身體圓球指數 或更精準反映內臟脂肪堆積

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多個方法更清楚 美研究：身體圓球指數 或更精準反映內臟脂肪堆積

多個方法更清楚 美研究：身體圓球指數 或更精準反映內臟脂肪堆積

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大家習慣以體質指數(BMI)作為體重超標的指標，但最新研究指出，單看體重和身高已不足以評估體重帶來的健康風險，而身體圓球指數(Body Roundness Index)可更精準地反映內臟脂肪堆積的程度，因為指數數值過高或過低都與死亡風險上升有顯著關係。

太高太低都不行

該項刊載在《JAMA》的研究，採用的身體圓球指數由一名數學教授提出。這指數與傳統體質指數只計算身高體重不同，身體圓球指數是將人體視為一個「橢圓體」，計算時只需要腰圍和身高兩項數據即可。指數若大於7， 代表腹部脂肪大量堆積，罹患三高和心血管疾病的風險顯著飆升；低於3則可能暗示營養不良或肌少症，年長者更是身體衰弱、免疫力下降的警號。

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研究團隊追蹤超過 3 萬人，證實身體圓球指數曲線呈現 U 形關係，代表身體太圓或太扁，都會對壽命造成負面影響。

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更易揪出內臟肥胖者

研究人員指出，這項指標的優勢在於能更精確地衡量人體的圓潤程度，因為腰圍能直接反映脂肪、尤其是內臟脂肪的分布情形，因此在預測代謝綜合症、心血管疾病及整體死亡率的敏感度比BMI更優勢，更易抓出體重正常但內臟肥胖的假瘦一族。

想知道自己是「圓」還是「扁」？可以按此測一測自己的圓球指數。

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