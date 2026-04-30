職場女性 易患怠倦症

隨社會發展，更多女性成為高階主管，然而亦須面對重重壓力，既要打破固有觀念，亦可能要面對各方面質疑。現代女性應該如何平衡工作、家庭和個人需要，從而避免怠倦症候群或其他情緒問題？ 香港專科精神科專科醫生潘錦珊表示，「不論是雙職婦女或是女性高層管理者，除了需要在社會認為的『女性特質』與『領導特質』之間作出平衡，更要兼顧工作與家庭的雙重負擔。」繁重工作、照顧家庭、子女教育、長輩護理等使女性很難真正休息，長期處於高度繃緊狀態。

孤立感增壓力 職場上，女性管理層一般人數較少，較難找到理解自己處境的同儕支持，這種孤立感會加重心理壓力。潘錦珊續指，「同時要留意性格是否傾向完美主義，經常自我懷疑、自我批評，以致不能接受微小錯誤或放大自己的錯誤。」這不僅消耗大量心理能量，也嚴重打擊自信，形成惡性循環。同時，如對他人存在不合理的期望，或造成人際相處問題，影響工作和個人生活。 難以放鬆 情緒波動 潘錦珊認為，怠倦症候群由壓力累積而成，「女性初期投入大量時間和精力，犧牲個人時間來追求完美。後來開始精神疲勞，特別是經過多重決策和處理複雜問題後，難以放鬆，出現焦慮或不滿等負面情緒。當情緒和認知持續消耗，便容易出現集中力下降，難以做決定；精神衰弱、情緒波動、暴躁，進行一些日常活動都會覺得很疲倦；也容易受到一些負面刺激而感到低落，難以調節情緒，或更容易轉變為抑鬱或焦慮。」

臨床面診了解成因 若出現以上症狀，並已影響個人生活、睡眠和情緒，或伴隨不明的身體不適(如頭痛和腸胃不適)、工作表現下降(難作決定、集中力下降)，或出現持續焦慮和抑鬱的症狀，便須尋求專業協助。潘錦珊指，「透過臨床面診，及一些臨床評估問卷工具，可評估患者情況。醫生會進一步了解各方面成因，排除情緒病的可能，再尋求適當資源和方位去介入。」 預防與介入 對於怠倦症候群的預防和介入，潘錦珊有以下建議。 放下完美：嘗試放低追求完美，接受錯誤也是學習過程的一部分。

留意壓力：留意自己的心理壓力限制，有否出現徵兆，例如失眠、容易暴躁和感到內在空虛。定期給予自己小休時間。每周至少進行150分鐘的中等強度有氧運動，提升情緒和能量水平。規律作息，讓大腦有足夠的休息。 適度減壓：當出現徵兆，要額外留意放鬆。可考慮靜觀冥想、散步或瑜伽，學習活在當下，接納而非抗拒負面情緒，降低反芻性思考和過度擔憂。維持社交生活也有助減壓。 尋求溝通：將工作適度分配給同事去分擔，安排好優先次序。若感覺到工作量過大，需要適度溝通作出調節。在工作和個人生活上，尋求適當的社交支持。

心理治療：認知行為療法(CBT)幫助患者識別和修正造成過度壓力的非理性信念，協助建立更現實、更有彈性的思維模式，學習健康的自我對話，發展自我肯定和自我慈悲的能力；並有助設定合理的期望，減少過度自我批判。