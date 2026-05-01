傷胃｜長期胃痛日日食粥養胃 致胃功能惡化 食正常食物都胃脹痛 醫生揭常見5大傷胃迷思

當腸胃出現問題時，很多人會從調整飲食習慣上入手，但其實常見的養胃食物，可能反而會為腸胃帶來傷害！有醫生指出，其實腸胃差或腸胃疾病後吃粥也不是保護胃的習慣，而是讓胃變得愈來愈脆弱。醫生指出，有5大常見的傷胃迷思。
傷胃｜長期胃痛日日食粥養胃
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多看似保護胃的習慣，長期下來反而讓胃功能下降。腸胃需要的不是過度保護，而是規律運作與適度刺激。腸胃不是一個需要「過度保護」的器官，而是一個需要適度刺激、規律運作、動態平衡的系統。若長期食用單一或太軟的食物，可能會令腸胃慢慢失去原本的適應能力。情況就如一個長期不運動的肌肉，導致變弱化。曾有一名患者有長期胃痛問題，所以就改變飲食習慣，一日三餐都吃粥，結果半年後胃功能惡化，甚至吃正常食物都脹氣和疼痛。以下整理五個最常見的「健胃迷思」：
1. 長期吃粥能健胃？
短期(如胃炎或術後)吃粥是合理建議，但長期單一吃粥(全流質、極低纖維、長期無咀嚼)會讓胃因食物刺激不足，導致胃排空與蠕動模式改變、消化適應性下降。結果一吃正常食物就脹氣、疼痛。胃不會壞掉，但會「變弱」。
2. 牛奶能健胃？
牛奶不是胃藥，只是短效緩衝劑。喝下後幾分鐘可能暫時緩解胃酸，但約30–60分鐘後可能出現「反彈性胃酸分泌」，胃酸比原來更高。部分胃酸倒流或胃痛患者喝完反而更不舒服。
3. 吃素比較健胃？
不是吃素本身護胃，而是要「吃對蛋白質」。胃黏膜修復需要蛋白質，若長期蛋白質不足，修復能力下降。素食者需搭配豆類與穀類形成完整蛋白，否則反而影響胃健康。
4. 梳打餅乾能健胃？
梳打餅乾只能短暫、低效中和胃酸，但效果非常有限(劑量低、作用時間短)，且多數產品含油脂、精製碳水，長期吃可能延緩胃排空、增加胃酸倒流風險，不建議當作健胃零食。
5. 吃薑能暖胃？
薑對「功能性消化不良」(胃動力不足、脹氣、消化慢)可能有幫助，但對於胃酸倒流、胃潰瘍急性期、胃部高度敏感的人，反而可能加重刺激。薑不是溫和食物，而是具活性的植物成分，並非人人適用。
傷胃｜真正養胃5大建議
黃醫生表示，胃不需要被「過度保護」，而是需要讓它正常運作。健康的行為習慣，才是最好的養胃方式。真正養胃的建議如下：
規律進食
細嚼慢嚥
均衡營養(尤其足夠蛋白質)
少油、少辣、少刺激
壓力管理