傷胃｜長期胃痛日日食粥養胃 致胃功能惡化 食正常食物都胃脹痛 醫生揭常見5大傷胃迷思

當腸胃出現問題時，很多人會從調整飲食習慣上入手，但其實常見的養胃食物，可能反而會為腸胃帶來傷害！有醫生指出，其實腸胃差或腸胃疾病後吃粥也不是保護胃的習慣，而是讓胃變得愈來愈脆弱。醫生指出，有5大常見的傷胃迷思。

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，許多看似保護胃的習慣，長期下來反而讓胃功能下降。腸胃需要的不是過度保護，而是規律運作與適度刺激。腸胃不是一個需要「過度保護」的器官，而是一個需要適度刺激、規律運作、動態平衡的系統。若長期食用單一或太軟的食物，可能會令腸胃慢慢失去原本的適應能力。情況就如一個長期不運動的肌肉，導致變弱化。曾有一名患者有長期胃痛問題，所以就改變飲食習慣，一日三餐都吃粥，結果半年後胃功能惡化，甚至吃正常食物都脹氣和疼痛。以下整理五個最常見的「健胃迷思」：

1. 長期吃粥能健胃？

短期(如胃炎或術後)吃粥是合理建議，但長期單一吃粥(全流質、極低纖維、長期無咀嚼)會讓胃因食物刺激不足，導致胃排空與蠕動模式改變、消化適應性下降。結果一吃正常食物就脹氣、疼痛。胃不會壞掉，但會「變弱」。

2. 牛奶能健胃？

牛奶不是胃藥，只是短效緩衝劑。喝下後幾分鐘可能暫時緩解胃酸，但約30–60分鐘後可能出現「反彈性胃酸分泌」，胃酸比原來更高。部分胃酸倒流或胃痛患者喝完反而更不舒服。

3. 吃素比較健胃？