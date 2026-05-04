減肥戒碳水｜戒碳水瘦得快但不持久！恐致怕冷易攰情緒波動 營養師揭3招持久減肥法

戒碳水化合物減肥不是長遠做法？有營養師指出，雖然戒吃碳水化合物可以令體重直線下降，不過這個做法卻不是長久之計，而且不攝取碳水化合物的做法更有可能會引發怕冷、疲倦、情緒起伏大等症狀。營養師拆解原因，並指出有3種方法有助持久地減肥。
減肥戒碳水｜戒碳水瘦得快但不持久！
營養師徐慈家在其facebook專頁上分享指，許多人也經歷過：一開始嚴格戒掉澱粉，體重快速下降。然而幾周後，體重卻出現停滯，並開始出現怕冷、疲倦、情緒起伏大等症狀。更令人挫折的是，只要一恢復吃飯，體重立刻反彈回來。她指出，原因是身體的生理機制在背後運作：
1. 初期掉減走脂肪不是水分
碳水化合物進入人體後，會以「肝醣」的形式儲存在肝臟與肌肉中，而肝醣本身會攜帶水分。每1克肝醣會伴隨約3克的水分。當你突然大幅減少澱粉攝取，體內的肝醣庫存快速下降，大量水分也跟著被排出體外。
2. 身體進入「保命模式」代謝反下降
當碳水化合物與總熱量長期攝取不足時，身體會啟動一連串適應性反應，目的是維持生命，而非讓你繼續瘦：
為了供應大腦運作所需的葡萄糖，身體開始分解肌肉。
基礎代謝率下調，每日消耗的熱量減少。
壓力荷爾蒙(皮質醇)上升，促使脂肪更容易堆積在腹部。
結果就是你吃得愈來愈少、動得愈來愈多，卻愈來愈難瘦。
3. 長期斷碳，身體會「不信任」你的飲食模式
如果身體長期感受到「食物供應不穩定」，它會做出兩個反應：
傾向儲存熱量，以備不時之需。
降低能量消耗，進入「省電模式」。
減肥戒碳水｜營養師揭3招持久減肥法
營養師徐慈家表示，真正能持久且健康的減脂方式是：
保留適量碳水化合物(約佔總熱量40%)，並優先選擇原型來源，如番薯、糙米、燕麥等。
搭配充足的蛋白質與蔬菜，幫助穩定血糖、延長飽足感。
在對的時間吃，例如運動前後適度補充碳水，而非盲目砍掉所有分量。
當身體感受到「我不會被餓到」的安全感，它才會願意動用儲存的脂肪作為能量來源。