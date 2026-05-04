減肥戒碳水｜戒碳水瘦得快但不持久！恐致怕冷易攰情緒波動 營養師揭3招持久減肥法

戒碳水化合物減肥不是長遠做法？有營養師指出，雖然戒吃碳水化合物可以令體重直線下降，不過這個做法卻不是長久之計，而且不攝取碳水化合物的做法更有可能會引發怕冷、疲倦、情緒起伏大等症狀。營養師拆解原因，並指出有3種方法有助持久地減肥。

減肥戒碳水｜戒碳水瘦得快但不持久！

營養師徐慈家在其facebook專頁上分享指，許多人也經歷過：一開始嚴格戒掉澱粉，體重快速下降。然而幾周後，體重卻出現停滯，並開始出現怕冷、疲倦、情緒起伏大等症狀。更令人挫折的是，只要一恢復吃飯，體重立刻反彈回來。她指出，原因是身體的生理機制在背後運作：

1. 初期掉減走脂肪不是水分

碳水化合物進入人體後，會以「肝醣」的形式儲存在肝臟與肌肉中，而肝醣本身會攜帶水分。每1克肝醣會伴隨約3克的水分。當你突然大幅減少澱粉攝取，體內的肝醣庫存快速下降，大量水分也跟著被排出體外。