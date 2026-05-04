翻箱倒籠找東西 結果就在眼前？專家：「視而不見」是大腦選擇忽略

發現東西不見、差點把家都翻了也沒找到，結果身旁人一走來就馬上指出：「它就在你眼皮底下！」在日常生活中不少人都曾有上述經歷，看不見眼前的東西是眼力還不夠好嗎？對此，英國布里斯托大學解剖學Michelle Spear教授於The Conversation撰文指出，大腦在處理視覺資訊時本來就存在限制，即使想找的東西就在眼前，大腦也可能無法辨識它的存在，確實會發生「視而不見」的情況。

人為甚麼會看不見眼前的東西？專家從大腦、眼睛結構解析 Spear教授說明，人們在日常環境中尋找東西，靠的是一種被稱為「視覺搜尋」(visual search)的認知過程。即使眼睛把桌面、櫃子等等都看了一遍，但大腦實際無法同時分析視野中的所有物件，必須透過注意力進行篩選。心理學常將注意力比喻為一盞聚光燈，「光」照到哪個區域，該區域的資訊就會被大腦仔細分析，其餘部分則可能被快速忽略。 從解剖學角度來看，這樣的限制也與眼睛構造有關。Spear教授指出，視網膜中央的「中央凹」(fovea)負責提供最清晰的視覺，但它在整個視野中所佔據的範圍其實非常小，約等於手臂伸直時眼睛看到的拇指指甲大小。為了仔細觀察整個環境，眼睛就必須不斷移動，讓不同區域輪流落在這個小小的範圍中，也稱為「掃視」(saccades)。即使以為自己盯著某個地方不動，眼球其實也在不斷跳動，讓人們處在複雜環境也不會被大量的資訊所淹沒，但也因此產生盲點。

專心傳球結果大猩猩走過也沒發現？了解何謂「不注意盲視」 此外，Spear教授表示，視覺訊息到達大腦後，其中一條路會通往大腦頂葉，而頂葉與感知空間和引導注意力的功能有關，可幫助大腦確定物體在空間中的位置。另外，視覺的產生不只靠眼睛接收訊號，也與大腦的預期有關，也被稱為「不注意盲視」(inattentional blindness)。在一項著名的實驗中，受試者被要求傳遞籃球，以及計算傳球次數，同時研究團隊安排一個穿著大猩猩服裝的人來回走動，結果有近半數人只專心傳球，完全沒發現身旁有一隻大猩猩在悠閒散步。

她解釋，用眼睛找東西其實更像在預測，大腦會根據經驗推測物品可能出現的位置，再將注意力集中在那些區域，多數時候這種預測方式是有效的，不過偶爾也會出錯，導致東西就在眼前，卻因為不符合大腦的預期而被完全忽略。

系統性逐區掃視 vs 大範圍跳躍式搜索 專家揭差異 Spear教授也指出，與視覺搜尋相關的研究發現，女性在雜亂環境中尋找小物件的表現通常略勝一籌，男性則較擅長應對較大的空間或心智旋轉(在腦中想像物體的旋轉)，但造成差異的原因還不明確，推測可能是個體尋找東西時眼睛的移動方式有所不同。 有些人在搜尋時會採取較有系統的方式，像是逐區掃視，確保每個角落都被檢查到，進而增加發現鑰匙或廚房剪刀等小物件的機率。另一些人則傾向大範圍、跳躍式的搜尋，雖然速度快，但容易忽略某些區域，導致物品明明就在眼前，卻始終無法獲得大腦的注意。「如果有人堅稱自己已經找遍了所有地方，也未必是說謊，可能只是找的方法不太對。」