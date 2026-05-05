雞蛋煮法多 原來呢種煮法最難消化 食完頂胃又胃脹？

雞蛋是不少家庭餐桌上的常見食材，無論作為早餐、配菜、主食配搭或煮湯，幾乎每日都會出現。由於價格實惠且營養價值高、容易烹調，不少人習慣透過進食雞蛋補充蛋白質，特別是健身族、上班族、學生。不過，大家又有沒有試過，進食雞蛋後不時出現胃脹、消化不良，甚至有胃酸倒流及胃灼熱的情況？ 雞蛋營養雖然豐富 消化效果各有不同 雞蛋含有豐富蛋白質，同時提供多種維他命及礦物質，對維持身體日常機能有一定幫助。不過，雞蛋是否容易被身體消化吸收，除了與進食份量有關，其實亦與烹調方式密切相關。

常見煮法如煎、炒、蒸及烚，各自對消化系統帶來不同影響。以煎蛋或炒蛋為例，烹調過程中需加入煮食油，高油脂會延長胃排空時間，亦會刺激胃酸分泌，增加胃部壓力，容易造成胃酸倒流。而且食物一旦在胃中停留過久，就容易發酵產生氣體，導致胃脹氣；相較之下，蒸蛋質地較嫩，蛋白結構較為鬆散，一般較容易消化，較適合腸胃功能較弱人士。

蒸蛋

原來「全熟烚蛋」最難消化！

不少人以為烚蛋屬於清淡健康之選，但其實消化情況亦受加熱時間及熟度影響。雞蛋在長時間加熱下，蛋白質會出現明顯凝固，結構變得緊密，質地較硬且乾燥。胃部需要分泌更多的胃酸並進行更強力的蠕動來分解蛋白質，從而增加消化負擔並減慢消化速度。 茶葉蛋或鐵蛋經過長時間反覆烹煮，蛋清中的硫與蛋黃中的鐵結合形成了硫化亞鐵。在消化過程中產生氣體，導致胃脹氣、消化不良的問題，尤其在早上空腹或匆忙進食時，情況更為明顯。 胃健康或會影響營養吸收

隨着生活節奏加快、飲食時間不規律，加上壓力增加，不少都市人出現消化能力下降情況。即使進食高營養價值的食物，身體亦未必能充分吸收，當消化及分解過程受阻，營養吸收效率自然下降，亦較易引發胃脹、胃酸倒流、消化不良、胃痛等徵狀。因此，除了選擇較合適的烹調方式外，亦可選擇針對性有護胃效果的胃藥產品，解決胃部不適，協助分解食物、減輕消化負擔，並同時有修護胃部，照顧胃部健康。 坊間胃藥功效單一 胃仙- U 更能照顧整體胃部健康

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