腹主動脈瘤 無症狀腹部計時炸彈

許多人聽過腦動脈瘤，卻不知腹部也可能潛藏危機。外科專科醫生羅旭指出，「腹主動脈瘤是一種退化的血管病變，一旦破裂可致命，著名物理學家愛因斯坦亦因此病逝世。由於大部分患者毫無症狀，往往在體檢時偶然發現，故被稱為『隱形殺手』，高危人士應定期接受篩查。」 不少人誤解「瘤」字與癌症相關，羅旭解釋，腹主動脈瘤實為退化性病變。當血管壁失去彈性，局部異常擴張，若發生於腹主動脈，即稱為腹主動脈瘤。」 「瘤」非癌症 毫無預警

腹主動脈瘤極少出現早期病徵。羅旭直言，此病之所以被稱為隱形殺手，是因為超過75%的患者是透過腹部超聲波或電腦掃描等檢查偶然發現，甚少因自覺不適而確診。」換言之，患者往往在毫無徵兆下，體內已埋藏一顆隨時引爆的「炸彈」而不自知。 羅旭強調，高危人士應格外警惕，「此退化病變常見於年長者，而男性的發病風險較女性高出6倍以上。」其他風險因素包括吸煙、高血壓、膽固醇過高，而遺傳亦有一定影響。

大小決定破裂風險 腹主動脈瘤的大小與破裂風險直接掛鈎。羅旭以氣球作比喻，「如同氣球脹至某個尺寸便會破裂，腹主動脈瘤的機制相似。一般考慮手術的指標包括：瘤體直徑超過5厘米、增長速度太快(一年增大逾1厘米) 、出現疼痛或已破裂等情況，均須即時手術處理。」 羅旭提供具體數字，「直徑5厘米的動脈瘤，每年破裂風險約5%；6厘米時升至6%至7%；達7厘米時風險急劇增加至約20%。因此一旦發現瘤體達7厘米，必須立即處理。」 微創有限制？

傳統治療方式為開腹修復手術。雖有效，但手術風險較高，對心肺功能創傷較大。 羅旭說明，血管微創手術通常經由腳部或大腿動脈穿刺，將支架引導至腹主動脈病灶處。「微創支架手術確實具有傷口小、出血少、風險較低和恢復快等優點，但並非人人適用。患者須具備正常的血管解剖結構，確保支架貼合良好，方可進行微創手術。」 新技術免開腹之苦 不過，原不適合微創手術的患者亦可以透過新「血管錨釘」技術免受傳統開腹大手術之苦。羅旭形容，「此技術類似在血管內置入螺絲釘，用以加固支架與血管壁的貼合。」他列舉兩種使用情況，「若在手術期間置入支架後發覺內漏(漏水)，可即時加釘修補；若貼合區域不穩定，例如長度過短或存在退化性改變，亦可進行預防性加釘。」有助解決傳統微創支架可能產生的位置移動或滲漏問題。