工時長 坐得多 易有痛症 心血管風險增

港人工時長，間接導致久坐，而久坐用電腦可引致肩頸膊痛，甚至增加心血管疾病風險；惟調查發現只有少於兩成痛症患者會因而求醫，為提升港人對健康的關注，康健醫療及暉致香港合作開展免費公共健康教育計劃，頭炮針對教師提供一次專業醫生諮詢。

慢性痛症 45 歲以上高危

骨科專科醫生張智諾指出，45歲以上人士的慢性疼痛盛行率最高，為18至45歲人士的兩倍，達46.7%，「若每周久坐25小時，頸痛風險上升46%、肩痛風險增加30%、上背痛風險亦提升37%。」馮耀棠醫生續指，「痛症令患者活動量下降，間接增加高血壓風險。而每日久坐10.6小時者，研究指心衰竭心血管死亡風險增加四至六成。」

八成人忍痛上班

早前一項本地上班族痛症及心血管風險調查發現，近半受訪者因工作未能養成健康飲食及運動習慣，僅三成人達到世衛建議的運動標準，每周最少150分鐘中等強度體能活動。近九成人過去一年曾出現肩頸痛，八成認為與坐姿不良有關。惟八成人即使有痛症亦會忍痛上班，僅15.1%人會即時求醫，近半選擇自行服藥處理。18至49歲受訪者中，94%未患有心血管疾病，但21.3%人表示曾出現相關症狀。