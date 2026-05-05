工時長 坐得多 易有痛症 心血管風險增

港人工時長，間接導致久坐，而久坐用電腦可引致肩頸膊痛，甚至增加心血管疾病風險；惟調查發現只有少於兩成痛症患者會因而求醫，為提升港人對健康的關注，康健醫療及暉致香港合作開展免費公共健康教育計劃，頭炮針對教師提供一次專業醫生諮詢。
慢性痛症45歲以上高危
骨科專科醫生張智諾指出，45歲以上人士的慢性疼痛盛行率最高，為18至45歲人士的兩倍，達46.7%，「若每周久坐25小時，頸痛風險上升46%、肩痛風險增加30%、上背痛風險亦提升37%。」馮耀棠醫生續指，「痛症令患者活動量下降，間接增加高血壓風險。而每日久坐10.6小時者，研究指心衰竭心血管死亡風險增加四至六成。」
八成人忍痛上班
早前一項本地上班族痛症及心血管風險調查發現，近半受訪者因工作未能養成健康飲食及運動習慣，僅三成人達到世衛建議的運動標準，每周最少150分鐘中等強度體能活動。近九成人過去一年曾出現肩頸痛，八成認為與坐姿不良有關。惟八成人即使有痛症亦會忍痛上班，僅15.1%人會即時求醫，近半選擇自行服藥處理。18至49歲受訪者中，94%未患有心血管疾病，但21.3%人表示曾出現相關症狀。
多種治療選擇
骨科專科醫生楊揚表示，現時痛症治療有多種藥物選擇，除常見的非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)及撲熱息痛之外，還有COX-2抑制劑，止痛效果與NSAIDs相若，且胃部副作用較少。另外，物理治療、認知行為治療、脊椎手法治療、針灸、介入性疼痛治療等也是有效的痛症處理方法。
至於關心心血管健康人士，可透過PREVENT風險評估預測10年及30年的心血管疾病風險；也可做一次脂蛋白(a)檢測，揪出遺傳性心血管隱藏風險。有需要時可及早開始用藥，預防心臟病危機。
為教師提供免費諮詢
為提升教師對自身健康狀況的關注，康健醫療為新界校長會及香港幼兒教育人員協會會員提供一次專業醫生諮詢，推廣「關注健康、及早就醫」的理念。
計劃名額約100人，申請人需持有效教師會會員資格，並以「先到先得」方式確認。諮詢範圍包括痛症(如：肩頸痛、腰背痛、關節痛、長期慢性痛症等)，及心血管健康(如：血壓偏高、心臟健康風險、家族病史、生活習慣相關風險等)。會員可透過教師會發送的電子通告獲取報名資訊及詳情。計劃旨在讓會員獲得專業診斷與治療建議，避免病情惡化。