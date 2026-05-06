久咳｜咳到甩肺成個星期 恐是支氣管炎？醫生教食2類食物加速好轉

咳嗽不停到底是感冒還是肺炎？有醫生指出，若出現持續咳嗽可能不是感冒症狀，而是支氣管炎。醫生指出支氣管炎種類、成因和治療方法，並指出有2類食物有助加速好轉。

久咳｜咳到甩肺成個星期 恐是支氣管炎？ 耳鼻喉科專科醫生胡皓淳在其facebook專頁上分享指，季節交替或空氣品質差的時候，有很多患者會出現長期咳嗽，甚至導致影響睡眠，但這種情況可能已經由普通感冒演變成支氣管炎。支氣管炎十分常見，但也常被忽略，若沒搞清楚原因、用錯方法治療，很可能拖延數周都好不了。

久咳｜甚麼是支氣管炎？ 胡醫生解釋指，支氣管炎(Bronchitis)指的是氣管通往肺部的「支氣管」黏膜，因為感染或受到刺激而發炎、紅腫，導致分泌物增加。主要分成兩種： 急性支氣管炎：通常是感冒後的併發症，症狀來得急，但大多能完全康復。

慢性支氣管炎：咳嗽超過三個月，而且反覆發作，最常見於長期吸煙人士，需要長期護理。 支氣管炎的症狀包括： 持續咳嗽：乾咳或咳痰。 喉嚨不舒服：喉嚨癢、胸悶悶。 呼吸不順暢：感覺胸悶、氣喘。 其他全身症狀：可能伴隨輕微發燒、疲倦無力。

久咳｜為甚麼會出現支氣管炎？ 胡醫生指出，支氣管炎出現的原因有4個： 病毒感染：最常見的原因，通常是感冒或氣管延伸發炎引起的。 細菌感染：較少見，少數案例可能是細菌入侵。 環境刺激：空氣污染、PM2.5、粉塵、二手煙，都會刺激呼吸道。 長期吸煙：慢性支氣管炎最主要的危險因子。 久咳｜如何治療支氣管炎？ 胡醫生指出，急性支氣管炎的處理原則： 多休息、補充足夠水分，保持室內空氣濕潤。

依症狀使用止咳藥、化痰藥(請遵循醫師或藥師指示)。

只有在明確診斷為細菌感染時，才需要使用抗生素。

而慢性支氣管炎的長期管理包括： 戒煙是第一要務，能顯著延緩病程惡化。

規律使用吸入型支氣管擴張劑或類固醇，控制慢性氣道發炎。

必要時搭配物理治療(如拍痰)與肺部復健訓練。

久咳｜醫生教食2類食物加速好轉 另外，在飲食與生活調整上也有助恢復，適合攝取： 溫熱、清淡、易消化的食物，如雞湯、燉菜、熱粥。

富含維他命C的水果(如橙、奇異果)。

充足水分 應避免的食物： 油炸物、辛辣刺激食物。

冰涼飲料、甜食(可能增加痰液黏稠度或刺激咳嗽)。

支氣管炎雖然常見，但只要正確辨識症狀、了解病因、並採取適當的治療與生活調整，多數急性患者可在1至3週內逐漸好轉。若咳嗽超過三週未改善，或合併高燒、濃痰、呼吸困難等警示訊號，應該醫進一步檢查，排除肺炎或其他肺部疾病。