減肥｜無食太多都照增磅 因荷爾蒙失衡？營養師教5招飲食平衡體內荷爾蒙

不亂吃體重仍高企？有營養師指出，有些人發現自己就算不是吃太多食物仍然無法減磅，原因可能與荷爾蒙失衡有關。營養師指出，有一個荷爾蒙飲食法有助透過5大方法平衡體內荷爾蒙，有助成功減肥。

減肥｜無食太多都照增磅 因荷爾蒙失衡？

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，有些人經常覺得，明明沒吃甚麼額外的東西，體重卻始終卡住不動，或是情緒起伏不定、很容易有莫名疲倦。而問題其實可能不在於「吃太多」，而是體內的荷爾蒙失去平衡。營養師建議用荷爾蒙飲食法來幫助身體找回穩定。

減肥｜甚麼是荷爾蒙飲食法？

營養師解釋指，它並不是一套固定的菜單或嚴格的飲食規則，而是一種以「調節體內荷爾蒙」為核心目標的飲食策略。透過選擇適當的食物，間接影響內分泌系統，進而改善新陳代謝、體重控制、情緒穩定與整體健康。只要掌握幾個基本原則，就能讓荷爾蒙慢慢回到平衡軌道。核心理念包括：