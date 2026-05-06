減肥｜無食太多都照增磅 因荷爾蒙失衡？營養師教5招飲食平衡體內荷爾蒙

不亂吃體重仍高企？有營養師指出，有些人發現自己就算不是吃太多食物仍然無法減磅，原因可能與荷爾蒙失衡有關。營養師指出，有一個荷爾蒙飲食法有助透過5大方法平衡體內荷爾蒙，有助成功減肥。
減肥｜無食太多都照增磅 因荷爾蒙失衡？
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，有些人經常覺得，明明沒吃甚麼額外的東西，體重卻始終卡住不動，或是情緒起伏不定、很容易有莫名疲倦。而問題其實可能不在於「吃太多」，而是體內的荷爾蒙失去平衡。營養師建議用荷爾蒙飲食法來幫助身體找回穩定。
減肥｜甚麼是荷爾蒙飲食法？
營養師解釋指，它並不是一套固定的菜單或嚴格的飲食規則，而是一種以「調節體內荷爾蒙」為核心目標的飲食策略。透過選擇適當的食物，間接影響內分泌系統，進而改善新陳代謝、體重控制、情緒穩定與整體健康。只要掌握幾個基本原則，就能讓荷爾蒙慢慢回到平衡軌道。核心理念包括：
1. 穩定血糖與胰島素：
避開精製糖與高升糖指數(GI)的食物，因為血糖急升急降會擾亂胰島素和壓力荷爾蒙皮質醇，促進脂肪堆積。
2. 支持女性周期或更年期荷爾蒙：
多吃十字花科蔬菜，有助於雌激素的正常代謝；更年期女性可適量攝取植物雌激素，緩解不適感。
3. 降低發炎、平衡皮質醇：
遠離加工食品與反式脂肪，多補充抗發炎食材(如深海魚、莓果、薑黃)，幫助壓力荷爾蒙恢復穩定。
4. 調整瘦體素與飢餓素：
靠高蛋白與高纖維食物提升飽足感，避免暴飲暴食，自然控制食慾。
減肥｜營養師教5招飲食平衡體內荷爾蒙
營養師指出，日常生活中的實踐方法包括：
減少糖與精緻澱粉 → 避免血糖劇烈波動，讓代謝更順暢。
多吃高纖維蔬菜 → 維持腸道菌相健康，協助荷爾蒙代謝。
攝取優質蛋白質 → 例如魚肉、雞蛋、豆腐，提供荷爾蒙合成的原料，支援身體修復。
補充好油脂 → 牛油果、橄欖油、堅果等，幫助性荷爾蒙生成，維持細胞正常運作。
搭配進食時間管理 → 部分人會採用間歇性斷食，來降低胰島素負擔，提高代謝效率。
減肥｜荷爾蒙飲食5大好處
當荷爾蒙逐漸平衡，你會慢慢感受到整個身體狀態的改善。荷爾蒙飲食好處包括：
體重或體脂下降：穩定血糖與荷爾蒙，減少脂肪囤積。
經前症候群緩解：植物雌激素有助於調節，減少情緒波動與腹脹。
更年期症狀減輕：營養素平衡荷爾蒙，改善熱潮紅、盜汗與情緒不穩。
情緒與睡眠改善：降低皮質醇與壓力反應，幫助放鬆入睡。
體力更穩定、不易疲勞：避免血糖忽高忽低，維持全日活力。
營養師提醒荷爾蒙飲食法並不是醫療標準療法。若有甲狀腺疾病、糖尿病、多囊性卵巢症候群等狀況，仍需要醫師的診斷與治療。但對一般健康族群而言，透過正確飲食加上規律作息，就能幫助荷爾蒙更平衡，讓體態管理、情緒狀態與日常能量都更加穩定。