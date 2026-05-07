脂肪肝成全球健康隱憂 研究：到2050年恐影響近18億人

隨著肥胖與高血糖問題持續增多，脂肪肝也逐漸成為全球盛行的肝臟疾病之一。英國《衛報》報道，《刺針胃腸肝病學》(Lancet Gastroenterology and Hepatology)一項最新研究指出，代謝性脂肪肝病(MASLD)的全球患者人數目前已達13億人，短短30年間成長了143%，推測可能在2050年突破18億大關。研究同時發現，雖然患者總人數增多，但研究觀察其整體疾病負擔變化相對平穩，不過這些人在未來可能面臨肝硬化或肝癌等嚴重併發症的風險，相關問題仍值得重視。

研究：脂肪肝全球盛行率飆升 與肥胖、糖尿病有關

上述研究由美國華盛頓大學健康指標和評估研究所主導，分析1990年至2023年間脂肪肝在全球的盛行狀況。研究顯示，疾病目前影響全球約六分之一人口，患者總人數在1990年約為5億人，如今已增加超過一倍。若以盛行率來看，2023年已達到每10萬人中有逾1.4萬人罹病，較30年前上升近三成。進一步觀察族群分布，脂肪肝較常見於男性，男性和女性患者最多的年齡層則分別為35至39歲和55至59歲。

研究也指出，高血糖位列危險因子首位，其次為較高的BMI與吸煙，可見脂肪肝與第二型糖尿病及肥胖問題的密切關聯。此外，北非與中東地區盛行率相對較高，但各國皆呈現明顯上升趨勢。雖然病例數持續增多，但經年齡標準化後的失能調整生命年(DALYs，用以評估因過早死亡或疾病失能所損失的健康生命損失)數值變化不大，且增加的多是早期患者，推測與醫療技術進步、患者可獲妥善的診斷和治療有關。然而，專家仍提醒，長期來看脂肪肝可能進一步惡化為肝硬化甚至肝癌，潛在風險不應被忽視。