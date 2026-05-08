無糖綠茶含香料不健康？營養師：不一定 要看整體成分

不少人習慣購買樽裝無糖綠茶，但一名女網友發現，部分產品的營養標示仍有註明其含香料，因此疑惑「這樣是否健康」。對此，董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，香料在日常飲食中其實相當常見，但並不等同於不健康，關鍵仍在於整體的成分與人體攝取量，她建議選購相關食品時可優先關注糖分、咖啡因，及是否為以茶葉沖泡，還是萃取物為主的品項。

無糖綠茶成分掀議 網疑：放香料是否不健康 一名女網友在社群媒體Dcard發文指出，平時喜歡喝無糖綠茶，部分產品也獲得健康食品標章，但自己仔細查看營養標示後，卻發現其含香料，讓他十分疑惑，認為如此一來是否與健康概念有所落差，引發不少網友共鳴。 專家：香料普遍存在食品中 並非飲料才有 許惠玉主任受訪時說，香料其實廣泛存在於各類食品中，不只是市面上的飲料，像是泡麵、素食加工品、調味粉甚至炸物的裹粉，都可能使用香料來提升風味與口感，「這些在我們的日常生活中，幾乎都會接觸得到。」她進一步指出，市售常見茶飲品項，會分為「有加香料」與「不加香料」2種類型，差異主要在風味呈現與品質穩定度，尤其手搖飲料為了讓味道具一致性，使用含香料的添加物可能更為普遍。

「含香料」不等於不健康 多需留意體質耐受度 針對大眾關心的健康疑慮，許惠玉主任指出，若食品營養標示為「天然香料」，通常代表來源為天然成分，若僅標示「香料」，則代表來源可能包含天然或人工成分，大家可依自身需求選擇，她也認為「有添加香料不代表一定不健康」，多數人僅在日常酌量攝取，並不會造成嚴重問題，但仍有少數族群可能對這類食品添加物較敏感、耐受度差，易引起腸胃道不適症狀，因此若本身體質較為特殊，可盡量選擇成分較單純的品項。

比起香料 專家：是否為「原茶」才更關鍵 在標示的判讀上，許惠玉主任提醒，比起是否含香料，「是否真的透過茶葉沖泡」也更值得關注，由於市面食品的營養標示可能註明「茶葉萃取」或「原茶沖泡」，2者在製程上有所不同，萃取型產品多為茶葉濃縮後再加水調製而成，原茶沖泡型則較接近直接以茶葉沖泡，「有些茶類飲品其實原茶含量很低，主要是透過香料調味。」

無糖不代表沒健康負擔 當心代糖與其他添加物 此外，許惠玉主任也指出，部分食品即使營養標示註明「無糖」，仍可能添加代糖維持甜味，而代糖種類繁多，部分名稱不易辨識，「喝起來沒有甜味，不一定代表沒有添加物。」她提醒，代糖雖可降低熱量，但仍可能帶來其他健康風險，例如干擾代謝，且不同種類的代糖可能對身體造成不同影響，建議不要因無糖就忽略整體成分。 挑選樽裝茶 先看是否含糖再看咖啡因與其他成分 在選購上，許惠玉主任建議，可依序檢視幾個重點，包括是否含糖、糖分的含量、種類和咖啡因多寡及其他食品添加物。她也建議，一般人每天的咖啡因攝取量不宜超過約300毫克，「有些人攝取太多咖啡因會心悸，但太少則可能無法提神，因此需依個人體質調整適合自己的用量。」

想控糖或減熱量 原茶是可供參考的選項 若想以健康為目的，許惠玉主任建議可優先選擇原茶類產品，因原茶本身含有兒茶素等植化素，具有抗氧化作用，也含有茶胺酸，部分研究曾表示該物質與情緒放鬆之間存在關聯。她也補充，同一茶種若風味較苦，通常代表兒茶素含量較高，口感接受度仍需個人衡量。 想完全避開添加物 專家建議仍需回歸天然飲食 許惠玉主任最後提醒，若想完全避免香料及其他食品添加物，實際上難度相當高，「因為這些東西，已經充斥在各類的日常飲食中。」若有疑慮，她建議可選擇營養標示清楚、接近原型食物的產品，或以成分單純的原料自行製作，較能降低不必要的添加物攝取。