如廁習慣｜用錯姿勢去廁所恐終生便秘 1種姿勢可防便秘痔瘡 醫生教4招糾正錯姿勢

如廁的姿勢對腸胃暢通影響很大。有醫生指出，若用錯誤的姿勢去廁所，有可能會令被便秘纏繞終生。有研究指出，其實用1種姿勢最佳，不但可以解決便秘煩惱，更可以減低痔瘡的風險。醫生教4招有助糾正錯姿勢，讓大家可以排便順暢。

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，自己在門診中，經常遇到長期便秘的病人。即使患者已服用益生菌、喝夠水、做足運動，排便依然不順暢。問題或許不在腸道，而是在於你的「上廁所姿勢」。黃醫生指，其實人體設計本來就不是為了「坐著排便」，人體的直腸與肛門之間有一個夾角，稱為直腸肛門角(anorectal angle)。當你坐在馬桶上時，這個角度是彎曲的，所以排便需要更加用力，導致容易產生殘便感，甚至誘發痔瘡。

但是，當你採取「蹲姿」時，直腸角度變，使肛門括約肌自然放鬆，令排便過程更加順暢。所以很多人在郊外或露營時，反而覺得排便比在家裡更順暢，原因是蹲姿更符合人體的自然設計。根據 Sikirov D. 於 2003 年發表在《Digestive Diseases and Sciences》的研究，蹲姿排便相較於坐姿：

如廁習慣｜醫生教4招糾正錯姿勢

黃醫生指，現代化的坐式馬桶雖然方便，卻違背了人類腸道解剖的原始設計。長期坐著排便，可能讓你的肛門括約肌無法充分放鬆，導致排便不順、腹脹、痔瘡等問題。對於年長者或膝關節不適、無法完全蹲下的人，不需要勉強。只需要在馬桶前放一張小凳子，就能模擬蹲姿的效果：

雙腳踩在凳子上，膝蓋高於臀部 身體微微向前傾 不要滑手機，避免延長如廁時間

這樣的姿勢可以將直腸肛門角拉直，達到類似蹲姿的排便效果。