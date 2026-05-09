眼睛都要防曬？專家：長期暴露陽光下慎防眼疾上身 留意「1指數」護眼

隨著季節變化，太陽也逐漸變得猛烈，不少人開始加強防曬避免皮膚曬傷，但眼睛也要「防曬」嗎？英國《獨立報》報道，英國視光師學會(The College of Optometrists)臨床顧問Paramdeep Bilkhu視光師表示，眼睛是一個結構精細的器官，長時間暴露於紫外線(UV)之下，確實可能對眼睛帶來不適，甚至增加罹患眼疾的風險；當紫外線指數超過3時，就應啟動護眼措施。

紫外線傷眼！專家揭短期與長期風險 嚴重可致癌、影響視力

Bilkhu視光師說明，短時間暴露在高強度的紫外線下，眼睛同樣可能會曬傷，也就是引發「光照性角膜炎(photokeratitis)」，患者常出現雙眼發紅、流淚、畏光與視力模糊等症狀。紫外線除了來自天空，還會從雪地、水面或冰面反射，對眼睛造成傷害，因此不只是炎熱的晴天，光照性角膜炎也可能在高海拔地區活動(如滑雪)時發生，即使是陰天，紫外線仍可能偏高。

此外，氣溫升高也會加速眼表的淚液蒸發，使眼睛更容易出現乾澀不適。長期遭紫外線曝曬還可能提高眼周皮膚癌風險，其中常見的「基底細胞癌」雖然病程進展相對較慢，但仍可能對眼部造成嚴重影響。紫外線照射也與多種眼疾，如黃斑部病變、白內障等相關，例如長時間在戶外活動的族群，可能更早出現嚴重的白內障問題。另外他也提醒，黃斑部病變若未及時治療，嚴重時甚至可能導致視力喪失。