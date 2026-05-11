喝茶｜飲抹茶可減肥防腦退化！醫生揭4類人要慎喝 恐增肝腎負擔

喝抹茶也可以防腦退化？有醫生指出，抹茶除了是是日本茶道的核心，亦是熱門的茶飲選擇，深受多人喜愛，而原因有可能是與其功效有關。因為抹茶不但會帶來減肥功效，更有減緩認知能力下降的速度等的好處。不過，這種茶有4類人要小心飲用，有可能會帶來肝腎的負擔。

喝茶｜飲抹茶可減肥防腦退化！ 營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，抹茶從將茶葉細細研磨成粉，到沖泡、攪拌、細細品嘗，整個過程充滿了專注、寧靜與療癒的力量。也因為抹茶帶有獨特濃郁的綠茶香氣，以及微微甘甜的餘韻，愈來愈多人將喝抹茶當作日常生活中放鬆心情的小儀式。但抹茶不僅僅是口感迷人，它的健康益處也相當豐富。不過，並不是每個人都適合隨意飲用，有些族群需要特別留意。抹茶的健康益處包括： 1. 減肥 抹茶中的兒茶素能促進脂肪氧化。運動前一小時飲用無糖抹茶，有助於提升燃脂效率。

2. 對抗抑鬱 抹茶含有茶胺酸，能促進多巴胺與GABA的釋放，幫助思緒放鬆，減少焦慮與抑鬱感。 3. 維持肌膚健康 抹茶富含維他命A、C、E及多種礦物質，有助於皮膚修復與再生，緩解日曬後的不適，讓膚色更明亮有光澤。 4. 改善睡眠品質 抹茶同時含有咖啡因與茶胺酸，且茶胺酸的含量更高，能幫助神經放鬆、緩解壓力。只要避免在睡前飲用，就能在清醒與放鬆之間取得平衡。 5. 強效抗氧化 茶多酚與類黃酮能有效對抗自由基，減緩細胞老化，並降低體內的發炎反應。

6. 保護心血管 兒茶素與茶多酚有助於降低膽固醇與血壓，維持血管彈性，預防動脈硬化與血栓形成。 7. 促進腸道健康 沒食子酸與茶多酚能支持腸道菌相平衡，幫助消化道順暢運作。研究也顯示，綠茶類的攝取與胃癌風險下降可能有關，這主要歸因於整體抗氧化的保護作用。 8. 延緩認知功能衰退 抹茶中的茶胺酸與兒茶素有助於活化腦細胞。日本研究發現，每天補充約2公克抹茶粉，可能有助於減緩認知能力下降的速度。

4類人須減量或避免飲用抹茶 高敏敏表示，抹茶雖然營養豐富，但以下族群建議謹慎攝取： 1. 孕婦 抹茶的咖啡因含量雖然低於咖啡，但仍可能影響睡眠或引起心悸，過量攝取也可能增加孕期不適。孕婦每日咖啡因總量建議控制在200毫克以下。若想喝抹茶，請選擇無糖、小量、並於白天飲用較為安全。 2. 六歲以下兒童 抹茶含有天然咖啡因，幼兒代謝咖啡因的速度較慢，容易出現睡不著、易怒、哭鬧、注意力不集中等情況，甚至干擾正常生長發育。建議六6歲以下兒童不要主動飲用抹茶或任何含茶類飲品。

3. 服用抗凝血藥物者 每杯抹茶約含有25微克的維他命K1。維他命K會減弱抗凝血藥物的效果，導致凝血功能波動。若需要定期監測INR值，飲用抹茶前務必諮詢醫生，並避免不規律或大量飲用。 4. 腎功能較弱者 抹茶中含有鉀離子。腎臟代謝能力不佳的人，鉀容易在體內累積，可能引發高血鉀，進而加重腎臟與肝臟的負擔。腎臟病族群及長期慢性病患者應謹慎攝取或避免飲用。 營養師提醒，市售抹茶飲品為了呈現濃厚的風味與滑順的口感，常會添加大量奶精、糖粉或奶油香料。可能會不知不覺中喝下了高熱量與反式脂肪，反而抵消了抹茶原本的健康優勢。她建議選擇無糖或低糖版本，最好挑選成分標示清楚的純抹茶粉，並適量飲用，才能真正享受到抹茶帶來的好處。