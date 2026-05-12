飲咖啡｜飲得咖啡多會上癮 點飲先會心跳加速？酒後忌喝咖啡！ 醫生揭10大常見咖啡傳言

咖啡可能是很多上班一族的必需品，但圍繞咖啡的健康影響確實仍存在許多迷思。有醫生指出，有很多人認為若飲用太多咖啡有可能會造成依賴成癮。另外，亦有些人亦喝太多咖啡有可能會引發心跳加速，對胃部造成刺激，嚴重時會引發胃潰瘍。醫生破解咖啡常見的10大迷思，部分的想法可能一直被誤解。
喝咖啡｜飲得咖啡多會上癮 點飲先會心跳加速？
內分泌新陳代謝專科醫生蔡明劼在其facebook專頁上分享指，每天一杯咖啡已是許多人的日常。但關於咖啡的各種健康傳言到底是真是假，以下整理10個最常被誤解的咖啡知識，有助你喝得更安心地飲用：
1. 喝咖啡會導致脫水？
事實：咖啡雖然有輕微的利尿效果，但它本身98%是水分。研究指出，適量飲用咖啡所補充的水分，遠多於因利尿而流失的水分，其實可以納入每日水分攝取計算。例如就算在沙漠中喝咖啡，也能幫助你活得更久，而不是更快脫水。
2. 深焙咖啡的咖啡因比較高？
事實：咖啡因含量與苦味並不成正比。咖啡因在高溫烘焙過程中會微量流失，而且淺焙豆的密度較高，因此用同樣容量的湯匙測量時，淺焙咖啡豆的咖啡因含量往往比深焙更多。
3. 糖尿病患不能喝咖啡？
事實：大規模研究發現，長期飲用黑咖啡有助於降低第2型糖尿病的發生風險。但糖尿病患者請務必選擇「黑咖啡」，避開糖、奶精等添加物，以免影響血糖與血脂。
4. 咖啡能解酒？
事實：咖啡因可以暫時掩蓋酒精帶來的疲勞感，但血液中的酒精濃度完全不會因此下降。酒後喝咖啡反而可能讓人誤判自己的狀態。
5. 喝咖啡會引起心律不正？
事實：對健康成年人來說，每天1至2杯咖啡反而對心血管有保護作用。除非對咖啡因極度敏感，容易引發心悸，否則適量飲用是安全的。
6. 喝咖啡會導致骨質疏鬆？
事實：研究顯示，每天喝到9杯咖啡以上才可能與骨鬆風險相關。咖啡因雖會輕微干擾鈣質吸收，但只要在咖啡中加入一點鮮奶，就能補充鈣質，抵消這項影響。
7. 喝咖啡會造成胃潰瘍？
事實：咖啡確實會刺激胃酸分泌，但不是胃潰瘍的主要成因。胃部較敏感的人，建議選擇「深焙豆」。深焙過程中會將葫蘆巴鹼轉化為N-甲基吡啶(NMP)，這種成分有助於減少胃酸分泌，對胃更友善。
8. 孕婦完全不能喝咖啡？
事實：根據婦產科文獻，孕婦每天攝取不超過200毫克咖啡因(約1至2杯美式咖啡)是安全的。適度享受咖啡香氣，對孕婦的心情也有正面幫助，但不宜過量。
9. 喝咖啡會成癮？
事實：咖啡因可能產生生理上的依賴，突然停止飲用可能出現頭痛、疲勞等戒斷症狀。但這與毒品的成癮機制完全不同，咖啡不會對身體造成長期危害。
10. 減肥期間不能喝咖啡？
事實：黑咖啡近乎零熱量，還能提升3%至11%的代謝率，並在運動時幫助脂肪燃燒。真正致肥的是咖啡中添加的糖漿、奶油和甜味劑，而不是咖啡本身。