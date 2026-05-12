飲咖啡｜飲得咖啡多會上癮 點飲先會心跳加速？酒後忌喝咖啡！ 醫生揭10大常見咖啡傳言

咖啡可能是很多上班一族的必需品，但圍繞咖啡的健康影響確實仍存在許多迷思。有醫生指出，有很多人認為若飲用太多咖啡有可能會造成依賴成癮。另外，亦有些人亦喝太多咖啡有可能會引發心跳加速，對胃部造成刺激，嚴重時會引發胃潰瘍。醫生破解咖啡常見的10大迷思，部分的想法可能一直被誤解。